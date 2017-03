Qiagen: DWS-Tochter nicht mehr im Meldebereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH (DeAMI) hat ihre Beteiligung an der Qiagen N.V. mit Wirkung zum 16. März 2017 auf 2,98 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war die DWS-Tochtergesellschaft mit 3,04 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil der Anteil von 2,52 (2,58) Prozent am Qiagen-Kapital und der über Finanzinstrumente zusätzliche Anteil von unverändert 0,46 Prozent in der Summe unter die Drei-Prozent-Schwelle fiel. DeAMI bleibt trotz der Verkäufe viertgrößter Aktionär. Führend ist die Franklin Resources Inc., die nach Angaben des Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien 10,93 Prozent der Stimmrechte hält, vor der PRIMECAP Management Company mit 8,55 Prozent sowie der BlackRock, Inc. mit 8,07 Prozent. Laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilungen folgt die Platinum Investment Management Limited mit einem Stimmrechtsanteil von 2,95 Prozent. Die eigenen Anteile liegen Ende Januar bei 2,15 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 10,93 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Qiagen. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,26 Prozentpunkte erhöht.

Ein Beitrag von Michael Garth.