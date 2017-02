Qiagen: DWS-Tochter kauft zu – hoher Anteil im Postbank Megatrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH (DeAMI) hat sich am 09. Februar 2017 mit einer Stimmrechtsmitteilung als großer Aktionär der QIAGEN N.V. zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 3. Februar 2017 hatte die DeAMI insgesamt 5.959.298 Aktien bzw. 2,58 Prozent des QIAGEN-Kapitals im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung war erforderlich geworden, weil der DeAMI über Finanzinstrumente ein zusätzlicher Anteil von 0,46 Prozent zuzurechnen war.

Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt die DWS-Tochtergesellschaft in der Aktionärsliste von QIAGEN nunmehr Platz sieben. Größter Aktionär ist Franklin Resources Inc., die nach Angaben des Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien 10,93 Prozent der Stimmrechte hält, vor der PRIMECAP Management Company mit 8,55 Prozent sowie BlackRock, Inc. mit 8,07 Prozent. Laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilungen folgen die Platinum Investment Management Limited mit 3,17 Prozent und die Goldman Sachs Group, Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 2,90 Prozent. Die eigenen Anteile lagen Ende 2015 bei 2,80 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die QIAGEN N.V. investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Postbank Megatrend

4,17

UBS (Lux) Key Selection Sicav 2 – European Equities Unconstrained

3,00



Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse