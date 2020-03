Qiagen Aktie: Thermo Fischer schlägt zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Überraschend machte am Dienstag die Nachricht die Runde, dass der US-amerikanische Technologiekonzern Thermo Fischer Scientific Qiagen übernehmen wird. Beide Unternehmen haben sich auf ein Angebot in Höhe von rund zehn Milliarden Euro geeinigt. Die Offerte liegt damit mehr als 20 Prozent über dem tatsächlichen Börsenwert von Qiagen am Montag.

Euphorie macht sich breit!

