Qiagen Aktie: Tagesverlust von 21%!

Au Backe – was war denn da los? Am Dienstag hatte die Qiagen Aktie im Xetra-Handel per Handelsende 6,17 Euro bzw. rund 21% an Kurswert verloren. Damit rauschte die Aktie nicht nur auf ein frisches 12-Monats-Tief, sondern durchbrach auch die charttechnische Unterstützungszone im Bereich von ca. 26/28 Euro, die sich in Q1 2018 herausgebildet hatte. Was war los? Einiges. So gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



