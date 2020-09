Qiagen-Aktie – Starkes Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff scheint das Biotech-Unternehmen Qiagen ein wenig außer der Schusslinie der Medien zu liegen! Dabei ist auch Qiagen ein eindeutiger Profiteur der Corona-Krise. So hat Qiagen jüngst finanzielle Hilfezusagen vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten, um seine Produktionskapazitäten für Coronatests am Standort Hilden bei Düsseldorf auszubauen. Zudem will Qiagen einen Schnelltest auf das Covid19-Virus noch im vierten Quartal 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung