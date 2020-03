Qiagen-Aktie: Kursgewinne trotz Corona!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Corona-Krise hat in den vergangenen Wochen zu einem dramatischen Ausverkauf an den Börsen geführt. Der deutsche Leitindex DAX ist in der Spitze um fast 40 Prozent eingebrochen, in der vergangenen Woche wurde ein Mehrjahrestief bei 8.256 Punkten erreicht. Die meisten Aktien sind im Zuge dieser Abwärtsdynamik mit in die Tiefe gestürzt, eine der wenigen Ausnahmen ist die Aktie des Gendiagnostik- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung