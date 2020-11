Qiagen Aktie: Keine gute Ausgangslage!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Qiagen-Aktie gehörte in diesem Jahr lange Zeit zu den besten Performern an der Börse. Von Ende Dezember bis Mitte Oktober befand sich das Papier in einem Aufwärtstrend und erreichte am 13. Oktober ein Mehrjahreshoch bei 46,95 Euro. Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr, schließlich stellt das Unternehmen Testlösungen zur Bestimmung von Covid-19-Infektionen her. Nach dem Hoch folgte eine Korrektur, ehe ...



