Qiagen Aktie: Großartig – so kann’s weitergehen!

Qiagen schafft wichtigen Meilenstein bei Corona-Identifizierung: Wie die BioTech-Firma am Dienstag bekannt gab, habe man nun erste Lieferungen des neu entwickelten „QIAstat-Dx-SARS-CoV-2-Atemwegspanel“ zur Diagnose von Coronavirus-Patienten in die USA abgewickelt. Noch diese Woche rechnet das Unternehmen mit eine Sonderzulassung („Emergency Use Authorization“) durch die US-Arzneimittelbehörde FDA.

Die Testlösung von Qiagen könne SARS-CoV-2 anhand einer Probe und innerhalb von nur 60 Minuten von



