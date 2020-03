Qiagen-Aktie – Corona-Virus-Test: Kurs-Schub voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Qiagen könnte sich als der Profiteur im Zuge der Conora-Virus-Epidemie erweisen. Der Konzern, der sich in der Biotech- und Diagnostikbranche einen Namen gemacht hat, will zum Wochenauftakt bei der US-Behörde FDA einen neuen Corona-Test einreichen. Zudem hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es Testkits zur Evaluation an vier chinesische Krankenhäuser verschickt habe. Ebenso sind Testkits an Gesundheitseinrichtungen in Europa, den Mittleren Osten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



