Qiagen-Aktie: Bleibt der Aufwärtstrend intakt?

Die Aktie von Qiagen ist sehr volatil. Die Aktie hatte extreme Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Seit Anfang des Jahres bewegt sich die Aktie nicht mehr so volatil wie in den vergangenen Jahren und es sieht so aus, als dass sie sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Die Aktie steht wieder kurz unter ihrem Allzeithoch bei 39,23 Euro. Kann die Aktie von Qiagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



