Qiagen Aktie: Angebot 39 Euro in bar!

Nun ist es also offiziell: Am Dienstag teilte QIAGEN N.V. (kurz „Qiagen") mit, dass der eigene Vorstand die Übernahme des Unternehmens durch Thermo Fischer „einstimmig" genehmigt hat. Der Übernahmepreis liegt bei 39 Euro in bar, was laut Qiagen rund 23% mehr ist, als der Schlusskurs der Qiagen-Aktien am Handelstag vor Bekanntgabe der Übernahmepläne (= Schlusskurs vom Montag).



