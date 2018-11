Qatar Foundation läutet mit der offiziellen Einweihung von Sidra Medicine eine neue Ära im Gesundheitswesen ein

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Ihre Hoheit Scheicha Musa bint Nasser(https://www.mozabintnasser.qa/en), Vorsitzende der Qatar Foundation(https://www.qf.org.qa/) (QF), weihte heute offiziell Sidra Medicine(https://www.sidra.org/) ein - ein brandneues, internationalführendes Frauen- und Kinderkrankenhaus in Katar. Die feierlicheEröffnung spiegelt das Engagement des Landes wider, die medizinischeVersorgung der nationalen Bevölkerung sowie regionaler undinternationaler Patienten zu verbessern.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bittehier: https://www.multivu.com/players/uk/8445051-qatar-foundation-inauguration-of-sidra/Als eines der ehrgeizigsten Krankenhausneubauten seiner Artrepräsentiert Sidra Medicine die Vision Ihrer Hoheit Scheicha Musabint Nasser, das führende akademische Medizinzentrum der Region zuentwickeln und die Gesundheitsversorgung der Menschen in Katar unddarüber hinaus auf höchstem internationalen Niveau zu gewährleisten.Die Hightech-Anlage befindet sich in einem markanten Gebäude, das vominternational führenden Architekten Cesar Pelli entworfen wurde. Mehrals 4.000 hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Klinik undBetreuung aus über 95 Nationen hat die ehrgeizige Vision desKrankenhauses, sich um Frauen, Kinder und Jugendliche zu kümmern,angezogen.Im Rahmen der Einweihung sagte Peter Morris (https://www.sidra.org/about-us/governance-and-leadership/board-of-governors/mr-peter-morris/), CEO von Sidra: "Die Vision von Sidra Medicine ist es, Zeichen zusetzen und Lernangebote sowie eine außergewöhnliche Betreuung aufhöchstem Niveau anzubieten. Unter der Leitung Ihrer Hoheit ScheichaMusa bint Nasser haben wir in kurzer Zeit unglaubliche Fortschrittegemacht und eine solide Ausgangslage für unseren zukünftigen Erfolggeschaffen. Bei Sidra Medicine arbeiten international führendeklinische Mitarbeiter und Wissenschaftler auf einem Campus mitmodernster Ausstattung und Technologie in einem atemberaubenden neuenKrankenhaus zusammen."Mit Zugang zu führender Technologie, die von intraoperativenMRT-Systemen (https://www.sidra.org/media/news-room/2018/october/state-of-the-art-technology-transforms-patient-e/) bis hin zurobotergestützten chirurgischen Systemen reicht, konzentrieren sichdie Experten von Sidra Medicine auf die Behandlung einer Reihe vonhochkomplexen, anspruchsvollen Krankheitsbildern. Zu denFachrichtungen für Kinder gehören Kardiologie (https://www.sidra.org/clinics-services/childrens-and-young-people/heart-center/),Neurologie (https://www.sidra.org/clinics-services/childrens-and-young-people/neurology/), Urologie (https://www.sidra.org/clinics-services/childrens-and-young-people/surgery/urology/) und plastische undkraniofaziale Chirurgie (https://www.sidra.org/clinics-services/childrens-and-young-people/surgery/plastic-and-craniofacial-surgery/).Das Krankenhaus wird den wachsenden Bedarf an spezialisierterKinder- und Schwangerschaftsbetreuung decken, indem esDienstleistungen anbietet, die bisher in Katar und in vielen Fällenin der gesamten MENA-Region nicht verfügbar waren. Außerdem ist esdank des Potenzials, durch die Zusammenarbeit mit der Qatar Bio Bank(https://www.qatarbiobank.org.qa/) und dem Qatar Genom Programm (QGP)(https://qatargenome.org.qa/) hochpersonalisierte und zielgerichteteBehandlungen für bestimmte Krankheiten zu ermöglichen, wegweisend inder biomedizinischen Spitzenforschung. Das QGP, Mitglied des QF, istein ambitioniertes, bevölkerungsbasiertes Projekt, das zum Ziel hat,Genomsequenzierung und molekulare Daten über die katarischeBevölkerung zu generieren und mit einem nationalen elektronischenKrankenakten-System zur Unterstützung der personalisierten Medizin zuverbinden.Neben vielen anderen Forschungsschwerpunkten konzentriert sichSidra Medicine auf die Entwicklung detaillierter epidemiologischerDaten zum Verständnis der biochemischen und molekularen Diagnose vonDiabetes im Kindesalter in Katar. Es sind Bemühungen im Gange, einegenaue Datenbank mit den Ursachen von Diabetes für die gesamtepädiatrische Bevölkerung aufzubauen. Ziel ist, die Behandlung fürjedes Kind, das bei Sidra Medicine betreut wird, individuellanzupassen.Pressekontakt:Farhana HabibPublic RelationsTel. +974-4404-2176Mobil +974-7478-4648fcoelho@sidra.org(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/781712/Sidra_Medicine.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8445051-qatar-foundation-inauguration-of-sidra/Original-Content von: Sidra Medicine, übermittelt durch news aktuell