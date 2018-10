Das Qatar Biomedical Research Institute der der Hamad Bin Khalifa University geht neue Partnerschaft mit dem Harvard Stem Cell Institute ein

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Neue Partnerschaft soll erstes Zelltherapieprogramm der Region zurBekämpfung von Diabetes ankurbelnDas Qatar Biomedical Research Institute (QBRI), ein führendesForschungsinstitut der Hamad Bin Khalifa University (HBKU), hat eineVereinbarung über gemeinsame Forschung und Lehre mit dem Harvard StemCell Institute (HSCI) in Boston, USA, unterzeichnet. Die fünfjährigeInitiative umfasst eine Fachausbildung sowie Forschung im Bereich derStammzellbiologie, die für die Entdeckung zukunftsfähiger Therapiengegen Diabetes äußerst wichtig ist.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/765535/QBRI_HBKU_Agreement.jpg )Die Prävalenz von Diabetes Typ 1 und 2 stellt eine immer größerwerdende globale Herausforderung im Gesundheitswesen dar. Diejüngsten Fortschritte in der Stammzellenforschung unter der Leitungvon HSCI-Wissenschaftlern laufen darauf hinaus, durch die Erzeugungvon insulinproduzierenden Zellen sowohl Diabetes-Typ-1- als auchDiabetes-Typ-2-Patienten zu helfen, mit ihrer Erkrankung besserzurecht zu kommen. Solche Fortschritte können ausgeweitet werden, umviele Krankheiten anzusprechen, die einen großen Einfluss auf dieGesellschaft haben.Bei dieser neuen Zusammenarbeit werden QBRI-Wissenschaftler engmit HSCI-Forschern zusammenarbeiten, um Wissen und bewährte Praktikenauszutauschen und die Überführung von Entdeckungen in klinischeAnwendungen zu beschleunigen. Neben dem Aufbau wissenschaftlicherKapazitäten in der Region wird die Partnerschaft die bahnbrechendeForschung in der Stammzellbiologie unterstützen. Klinische Studien,die sich aus diesen Bemühungen ergeben, werden in Zusammenarbeit mitden wichtigsten Stakeholdern von QBRI durchgeführt, unter anderem mitder in Katar ansässigen Hamad Medical Corporation sowie demSidra-Medicine-Krankenhaus."Diese Partnerschaft mit HSCI ist ein weiterer Schritt auf dem Wegzu unserem vorrangigen Ziel, Forschung zu betreiben, die greifbare,sinnvolle Auswirkungen auf die breite Gesellschaft hat. Innovationund unternehmerische Vision stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten vonQBRI. Diese Partnerschaft mit führenden Stammzellenforschern inHarvard ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg in Richtungunserer strategischen Vision, einige der größten Herausforderungen zulösen, mit denen Katar und die Region zu kämpfen haben. Dank dieserVereinbarung werden die neu rekrutierten Forscher von QBRIbahnbrechende Forschungsarbeit im Rahmen des weltweit größtenKooperationsnetzwerks von Stammzellenforschern durchführen", sagteDr. Omar El Agnaf, amtierender Executive Director von QBRI.Das HSCI - bestehend aus einem Netzwerk von 1.000 Wissenschaftlernan der Harvard-Universität und in acht angeschlossenen Krankenhäusern- ist ein Vorkämpfer in der Forschung in der Stammzellbiologie undder regenerativen Medizin. Das Institut ist ein leistungsfähigerPartner, der dem QBRI bei der Realisierung seines strategischen Planshelfen kann, das erste Zelltherapie-Programm in der Region zuentwickeln.Brock Reeve, Executive Director von HSCI, sagte: "Katar setzt sichaktiv für den Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten im Nahen Ostenein und sein aktueller Fokus auf die Stammzellbiologie zeigt seinEngagement, den Fortschritt in der personalisierten Medizin zuunterstützen. Die Partnerschaft mit QBRI ermöglicht es uns, Wissenund Know-how effizient im Rahmen von Fortbildungen zu teilen undsinnvolle Forschung zu betreiben, die sich auf die praktischeUmsetzung konzentriert. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeitund darauf, zu sehen, welche neuen Möglichkeiten für Entdeckungensich daraus ergeben."QBRI hat sich zum Ziel gesetzt, sich langfristig mit großengesundheitlichen Herausforderungen zu beschäftigen, indem es diewissenschaftliche Forschung zur molekularen Grundlage verschiedenerKrankheiten und die biomedizinische Forschung unterstützt und sichdarum bemüht, diese Einblicke in praktische Lösungen für Diabetes,neurologische Störungen und Krebs umzusetzen. Die Partnerschaft mitHSCI wird Fortschritte in diesen Bereichen ermöglichen.Die Forschung ist integraler Bestandteil der Aufgabe, die sich dieHBKU hat, nämlich in Katar Kapazitäten auf einem hohenQualifikationsniveau aufzubauen. Diese neue Partnerschaft ermöglichtes der Universität, Synergien mit lokalen und internationalenOrganisationen aktiv zu nutzen, um ein Bildungsökosystem derSpitzenklasse zu unterstützen, das wissenschaftliche Entdeckungenfördert und der Menschheit nützt.Über die Hamad Bin Khalifa UniversityInnovating Today, Shaping Tomorrow (Innovationen von heutegestalten die Welt von morgen)Weitere Informationen zu HBKU finden Sie unter:http://www.hbku.edu.qaÜber das Harvard Stem Cell InstituteWeitere Informationen zu HSCI finden Sie unter: hsci.harvard.edu(http://www.hsci.harvard.edu/)Pressekontakt:Sylvana GeorgieSylvanag@bljworldwie.com+974-70218268Original-Content von: HBKU, übermittelt durch news aktuell