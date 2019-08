Qatalyst Global: Cyber-Sicherheitsexperten kommen zusammen zum Schutz der kritischen Branchen Europas

CS4CA-Gipfel kehrt im Oktober nach London zurückLondon (ots/PRNewswire) - Über rasante Branchenentwicklungen aufdem neuesten Stand zu bleiben, ist für Cybersicherheitsexpertenentscheidend. Informationen aus Publikationen und Social Media sindwar wertvoll, doch die Erkenntnisse aus erster Hand von Kollegen sinddadurch nicht zu ersetzen. Aus diesem Grund kommen jährlich mehr als150 führende IT- und OT-Sicherheitsunternehmen aus Europas kritischenBranchen zum CS4CA Europe (https://europe.cs4ca.com/), dem CyberSecurity for Critical Assets Summit, der vom 1. bis 2. Oktober 2019als sechste Ausgabe nach London zurückkehrt.CS4CA Europe ist eine intime Plattform für Cybersicherheitsakteureaus dem öffentlichen und privaten Sektor Europas, einschließlich Öl-und Gas, Energie, Energieversorgung, Verkehr und Chemie. DieTeilnehmer äußern ihre Cybersicherheitsbedenken, bewerten gemeinsamLösungen und vergleichen ihre digitale Belastbarkeit. Über 20Referenten (https://europe.cs4ca.com/speakers/) berichten in einemdynamischen Programm, das von einem Lenkungsausschuss(http://europe.cs4ca.com/steering-committee/) von Branchenexpertenkuratiert wird, von ihren Erfahrungen und Erfolgen.Fordern Sie eine Broschüre an(https://europe.cs4ca.com/event-brochure/) mit einem detailliertenProgramm.Zu den Highlights gehören:- Eine Fallstudie über die Entwicklung der IKS-Cybersicherheit vonSlovnaft, vorgestellt von CISO Jana Puskacova. Sie erklärt, wie dieBewertung und Bereitstellung der Cybersicherheit von Slovnaft durchRegulierungseffekte beeinflusst wurde."Ich werde über die Herausforderungen an die Cybersicherheitsprechen und darüber, wie wir ein Programm zur Bewertung undVerwaltung des aktuellen Status unseres IKS entwickelt haben. Ichfreue mich darauf, auf dem CS4CA Europe von unseren Erfahrungen zuberichten und Tipps von Kollegen in Bezug auf die integrierteSicherheitsimplementierung zu erhalten." - Jana Puskacova- Eine Podiumsdiskussion zum Thema industrielle Cybersicherheit"direkt vom Spielfeld" mit erfahrenen Experten von National Grid,Yorkshire Water und ENGIE Laborelec. Diskutiert werden die größtenBedrohungen für das IKS und darüber, wie das Personal geschult werdenkann, um die Sicherheit der OT-Umgebungen zu gewährleisten undgleichzeitig die Produktion auf Kurs zu halten."Nach der ersten Welle der Implementierung von OT-Sicherheitneigen Unternehmen dazu, nachzulassen, da sie denken, dass Firewallsund sichere Verbindungen ausreichen. Das ist ein großes Risiko. Aberjetzt ist die erste Bewusstseinsphase vorbei und es ist Zeit sich dieFrage zu stellen: "Wie kommen wir von hier aus weiter? und "Wieverankern wir eine stärkere Cybersicherheitskultur im gesamtenUnternehmen?" - Jos Menting, ENGIE Laborelec- Eine Eröffnungsrede von Ilan Barda, CEO von Radiflow, bewertetdie Herausforderungen, denen sich Industrieunternehmen beim Einsatzvon Cyber-Sicherheitstechnologien in ihren OT-Umgebungengegenübersehen."Die meisten Risikomanager und Sicherheitsteams verstehen ihreRisiken. Vielen Industrieunternehmen fehlt jedoch das Fachwissen fürden Einsatz und das Management von Technologien, die zur Beseitigungder Risiken erforderlich sind.Ich bin gespannt darauf, zu erfahren, wie Kollegen das angehen." -Ilan BardaWeitere Informationen über den CS4CA Europe-Gipfel finden Sieunter: https://europe.cs4ca.com.Sind Sie an einer Teilnahme interessiert? Sichern Sie sich einenkostenlosen VIP-Pass mit Rabattcode: OTVIP. Registrieren Sie sichhier (https://europe.cs4ca.com/register/). Es gelten die AllgemeinenGeschäftsbedingungen (https://europe.cs4ca.com/wp-content/uploads/2019/08/Terms-Conditions-Complimentary-VIP-Passes-CS4CA-Series.pdf).Pressekontakt:Victoria Andersonvictoria@qatalystglobal.com+44-(0)203-740-9106Original-Content von: Qatalyst Global, übermittelt durch news aktuell