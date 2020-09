Q&m Dental Singapore: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan Dianping":

Q&m Dental Singapore, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsdienste", notiert aktuell (Stand 21:50 Uhr) mit 0.46 SGD ein wenig im Minus (-0.36 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Q&m Dental Singapore in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Q&m Dental Singapore haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Q&m Dental Singapore bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Q&m Dental Singapore ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,34 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Q&m Dental Singapore liegt mit einer Dividendenrendite von 0,87 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat einen Wert von 2,44, wodurch sich eine Differenz von -1,57 Prozent zur Q&m Dental Singapore-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

