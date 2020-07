Q-gold: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Q-gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse Venture am 01.07.2020, Uhr, ein Kurs von 0.3 CAD geführt.

Unser Analystenteam hat Q-gold auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Q-gold beläuft sich mittlerweile auf 0,21 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,3 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,86 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,19 CAD. Somit ist die Aktie mit +57,89 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Q-gold damit 32,02 Prozent über dem Durchschnitt (-4,24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -4,24 Prozent. Q-gold liegt aktuell 32,02 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Q-gold. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Q-gold daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Q-gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.