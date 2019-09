Q: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Q weist am 27.09.2019, 09:27 Uhr einen Kurs von 8.56 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Unterhaltungselektronik" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Q entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Q erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 74,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +79,58 Prozent im Branchenvergleich für Q bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,11 Prozent im letzten Jahr. Q lag 80,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Q liegt mit einem Wert von 20,39 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 11 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 22,93. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent liegt Q 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 23,33. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.