Q_PERIOR baut Beratungssparte Energiewirtschaft aus

München (ots) - Regulatorische Anforderungen, neue Technologienund verändertes Kundenverhalten führen in der Energiebranche zu hohemAnpassungsbedarf. Um der gestiegenen Nachfrage nach innovativenLösungsansätzen für den digitalen Wandel nachzukommen, plant dieBusiness- und IT-Beratung Q_PERIOR entsprechend die Kompetenzen indiesem Segment zu bündeln und weiter auszubauen."Ob Aufbau von Smart-Metering-Infrastruktur oder Einführungdigitaler Vertriebsmodelle - wir stellen einen enormen Handlungsdruckbei unseren Energiekunden fest", erklärt Karsten Höppner, CEO derQ_PERIOR AG. "Deshalb haben wir uns für den strategischen Ausbau derEnergiewirtschaft als weitere Kernbranche von Q_PERIOR entschieden."Alwin Jobb, der bei Q_PERIOR seit über 10 Jahren Projekte imEnergiesektor umsetzt, verantwortet fortan gemeinsam mit demBranchenexperten Ralf Rentmeister das Energiegeschäft. Rentmeisterstieß Anfang 2017 zum Unternehmen. Seit rund 18 Jahren berät erEnergiekunden schwerpunktmäßig in den Bereichen Deregulierung,Liberalisierung und Digitalisierung.Intelligente Messsysteme treiben Digitale Transformation voranInsbesondere das Top-Thema der Branche, die Digitalisierung desMarktes auf Basis intelligenter Messsysteme, bietet Unternehmen eineneue Grundlage für innovative Geschäftsmodelle. Schließlichermöglichen intelligente Messsysteme und neue Steuerungsmechanismen(z.B. CLS Management) Netzbetreibern einen digitalen Austausch vonMassendaten mit anderen Marktteilnehmern. "Die Bereitstellung undNutzung der gewonnenen Informationen birgt für Netzbetreiber und denVertrieb großes Potenzial zur Vermarktung von zusätzlichen Servicesund Produkten", meint Alwin Jobb abschließend. "Gerade in diesemBereich bringen wir Erfahrungen aus anderen Branchen ein, umSynergien zu schaffen."Weitere Informationen erhalten Sie auf der neuen BrancheseiteEnergiewirtschaft von Q_PERIOR:http://www.q-perior.com/energiewirtschaft/Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada,Slowakei und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstütztGroßunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierterFach- und IT-Kompetenz.Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,Touristik, Transport & Logistik, Energiewirtschaft, Automotive &Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR einbranchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit &Risk, Beschaffung, Business Intelligence, Finanzen & Controlling,Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement,Strategisches IT-Management und Technologie. Über alle Bereichehinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen inZeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance ApplicationConsulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, PaysafeCard, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, SchweizerischeBundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &WürttembergischePressekontakt:Q_PERIOR AGwww.q-perior.compressestelle@q-perior.comAnna WasserKommunikation DeutschlandTelefon: +49 89 45599 254Mobil: +49 151 12043795Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell