Q_PERIOR - Great Place to Work: Sprung auf Platz 11

München (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR zählterneut zu den 100 besten Arbeitgebern Deutschlands. Bei derPreisverleihung gestern Abend in Berlin erhielt dasBeratungsunternehmen bereits zum sechsten Mal die begehrteAuszeichnung "Great Place to Work"."Wir freuen uns sehr, dass wir einen tollen 11. Platz erreichthaben und bedanken uns herzlich bei unseren Mitarbeitern für dieseAuszeichnung, die für uns sowohl Anerkennung als auch Ansporn ist",sagt Karsten Höppner, CEO von Q_PERIOR. "Zum einen bestätigen uns diepositiven Bewertungen unserer Mitarbeiter, dass unserewerteorientierte Unternehmenskultur wirklich gelebt wird und einattraktives Arbeitsumfeld bietet. Zum anderen attestiert es uns, dasses sehr wichtig ist, auch weiterhin in unsere Mitarbeiter zuinvestieren und die Arbeitsplatzkultur stetig zu verbessern."Besonders positiv wurden bei der anonymen Mitarbeiterbefragung dieAspekte "Weiterbildung und Entwicklung", "Anerkennung derArbeitsleistung", "Glaubwürdigkeit" und "Teamgeist" bewertet. Sobestätigten 95 Prozent der befragten Mitarbeiter Q_PERIOR einefreundliche Arbeitsatmosphäre. Aber auch Aussagen wie "Vertrauen ohneKontrolle", "Eigenverantwortung" oder "Ehrliche Geschäftspraktiken"erreichten Zustimmungswerte von 90 Prozent und mehr. "Wir freuen unsaußerordentlich über das sehr positive Feedback unserer Mitarbeiter.Doch bei aller Freude über die Auszeichnung werden wir uns nicht aufunseren Lorbeeren ausruhen. Themen wie der stetige Ausbau unsererWeiterentwicklungsmaßnahmen, innovative Projekte und eine klareVerankerung unserer Unternehmenswerte persönlich, vorausschauend undenergiegeladen im Arbeitsalltag stehen auch weiterhin auf unsererAgenda. So können wir unser starkes Wachstum unterstützen, unsereUnternehmenskultur nachhaltig stärken und unsere Kunden undMitarbeiter erfolgreich machen", betont Markus Mann, Head of HumanRelations bei Q_PERIOR.An der Benchmark-Untersuchung zum Thema Qualität und Attraktivitätder Arbeitsplatzkultur des unabhängigen Forschungs- undBeratungsinstituts Great Place to Work® nahmen in diesem Jahr über700 Unternehmen teil. Alle Preisträger waren gestern Abend zurVerleihung des Gütesiegels nach Berlin eingeladen.Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanadaund Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen undgroße Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- undIT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die BranchenVersicherungen, Banken, Touristik, Transport & Logistik, Automotive,Energie & Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR einbranchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit &Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling,Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement,Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie.Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, dieUnternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähigermachen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, Audi, Basler Versicherung, BMW, Brau Union,Commerzbank, DEVK, DZ Bank, EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, HannoverRück, Infineon Technologies, Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft,Merkur Versicherung, Paysafe Card, Provinzial NordWest, Saubermacher,Siemens, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post,Swisscom, Swiss Re, Talanx, Twinformatics, Verbund, Vienna InsuranceGroup, Volkswagen, Wüstenrot & Württembergische