Q & M Dental: Das sieht interessant aus!

Per 03.08.2018 wird für die Aktie Q & M Dental am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0,525 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Q & M Dental einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Q & M Dental jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Q & M Dental. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Q & M Dental daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Q & M Dental von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Q & M Dental damit 34,05 Prozent unter dem Durchschnitt (19,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Health Care Facilities & Svcs" beträgt 13,77 Prozent. Q & M Dental liegt aktuell 28,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Q & M Dental nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Health Care Facilities & Svcs. Der Unterschied beträgt 0,39 Prozentpunkte (2,11 % gegenüber 1,72 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".