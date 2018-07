Düsseldorf (ots) -Perfekt kombinierte Mode und neueste Beauty-Must-haves in einemmodernen und frischen Look & Feel: Für die kommende Herbst/WinterKampagne arbeitet das digitale Handelsunternehmen QVC mit demrenommierten Fotografen Rankin aus London. Unter dem Motto "We justclicked" fotografiert er angesagte Fashion-Pieces für die kalteJahreszeit sowie ausgewählte Beauty-Produkte.Ob raffiniert geschnittene Mäntel, knallige Taschen oderaufregende Make-up-Neuheiten: QVC weiß, was aktuell und in derkommenden Saison angesagt ist. Um Mode- und Kosmetik-Highlights insperfekte Licht zu rücken, engagierte das Unternehmen Rankin und seinTeam von The Full Service. Der britische Starfotograf lichtetebereits zahlreiche Prominente ab, sogar Queen Elizabeth hatte erschon vor seiner Linse. Gemeinsam mit QVC entwickelten er und seinTeam ein modernes Kreativkonzept für die QVC Lifestyle-Kampagne "Wejust clicked" und Rankin stand letztlich selbst hinter der Kamera.Im Fokus steht das Wichtigste: die KundinQVC zeigt sich in einem neuen Look & Feel. In der aktuellenLifestyle-Kampagne werden angesagte Mode- und Kosmetikprodukte frischund authentisch für eine junge Zielgruppe präsentiert. "Im Fokussteht unsere Kundin und ihre Freude an einem selbstbewussten undmodischen Lifestyle. Es gibt eine einzigartige Verbindung zwischenihr und den Produkten. Deshalb auch der Slogan 'We just clicked'",beschreibt Gina Deeble, Vice President Merchandising bei QVCDeutschland, die Kampagne.Mutig, facettenreich und voll im TrendKnallfarben und auffällige Prints sind neben Lack, Metallic undFake Fur die modischen Hauptakteure in der kommenden Saison. BekannteDesigner wie Thomas Rath, Jette Joop und Uta Raasch interpretiertenklassische Trends neu - dank modischer Muster wie Glencheck oderdurch sportive Galonstreifen. Auch trendige Kosmetikprodukte sind einwichtiger Teil der QVC Lifestyle-Kampagne, beispielsweise Skincarevon Elemis aus England oder bekannte Make-up-Marken wie bareMineralsund Pixi.Rankin und sein Team haben daraus die perfekten Looks für diediesjährige Herbst/Winter Saison kreiert. "QVC zeigt sich extremmutig und trendbewusst", betont Rankin. "Mein Team und ich konntenmeine ästhetischen Ansprüche in vollem Umfang umsetzen - und nochvieles mehr: Die emotionale Bildsprache und das kreative Konzept, daswir gemeinsam entwickelt haben, entsprechen absolut dem Zeitgeist.Mit der 'We just clicked'-Kampagne schaffen wir eine Verbindung zuden Style- und Beauty-Fans, die gerne online unterwegs sind."Die QVC Lifestyle Kampagne "We just clicked" startet am 28. Die QVC Lifestyle Kampagne "We just clicked" startet am 28. Juli und wird von zahlreichen PR- und Marketingmaßnahmen bis Ende Oktober begleitet. Weltweit begeistert QVCKunden auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalteerreichen, sieben Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de,presse.qvc.deQVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen derQurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulilyund die Cornerstone Marken genauso wie andereMinderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). DieQurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings("the third way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinenvom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "InternetRetailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce inNordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q,und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group:qurateretailgroup.comWebshop: http://QVC.deBeauty-Blog: http://QVCBeauty.deYoutube: http://youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: http://facebook.com/meinQVC und http://facebook.com/QVCNEXTTwitter: http://twitter.com/WirsindQVC und http://twitter.com/qvcnextInstagram: http://instagram.com/qvcbeautydeutschland undhttp://instagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0211/3007-5129Susanne_Mueller@QVC.comQVC Handel S.à r.l. & Co. KGJustina AduTel.: 0211/3007-5694Justina_Adu@QVC.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell