QVC punktet vor Amazon und Otto / Kunden wählen QVC zu Deutschlands bestem Online-Shop (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Düsseldorf (ots) -Das digitale Handelsunternehmen QVC setzt sich dieses Jahr gegengroße Versand-Händler wie Amazon und Otto durch und belegt Platz einsin der Kategorie Generalisten beim Deutschen Onlinehandel-Award. Auchim übergeordneten Vergleich aller bewerteten Unternehmen positioniertsich QVC auf einem hervorragenden zweiten Platz.Ein abwechslungsreiches Angebot, attraktive Preise undmultimediale Inhalte: Mit seinem Online-Shop konnte sich derMultichannelhändler QVC beim Deutschen Onlinehandel-Award -Customers' Choice 2018 in der Kategorie Generalisten den erstenPlatz sichern. Dabei setzte QVC sich im Wettbewerb gegen großeOnline-Händler wie Amazon, Otto, HSE24, Tchibo und eBay durch. Imbranchenübergreifenden Gesamtranking belegt QVC Platz zwei. DieRangliste ermittelte das renommierte ECC Köln in Zusammenarbeit mitdotSource. Eingebunden in das Marktforschungs- undBeratungsunternehmen IFH Köln untersucht das ECC Köln Trends undEntwicklungen in der digitalen Handelswelt. Für dieCustomers'-Choice-Untersuchung wurden rund 100 Online-Shops aus neunBranchen anhand von mehr als 13.000 Konsumentenbewertungen und siebenkundenorientierten Erfolgsfaktoren, darunter etwa Service, Sortimentund Preis/Leistungsverhältnis, untersucht.QVC überzeugt mit Angebot, Service und Bewegtbild-Inhalten "Dererste Platz beim Deutschen Onlinehandel-Award zeigt, dass QVC auchonline die Bedürfnisse der Kunden genau kennt und erfüllt", sagtFlorian Hoffmeister, Director E-Commerce und Customer Marketing beiQVC. "Mit unserem Angebot schaffen wir ein plattformübergreifendesEinkaufserlebnis. Dadurch sind wir immer da, wo unsere Kunden sind.Ein ansprechender, serviceorientierter und kundenfreundlicherOnline-Shop ist dafür unabdingbar." Das Besondere: Auch in derdigitalen Welt setzt QVC auf eine ausführliche und persönlicheBeratung. Dadurch hebt sich das Unternehmen klar von seinenWettbewerbern ab. So bindet QVC auf den einzelnen Artikelseiten etwastets auch Videos ein. In ihnen erklären Moderatoren und Experten dieAnwendung des jeweiligen Produktes und bieten interessanteHintergrundinformationen.Über QVCQVC verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft vonBeziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seinerKunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neunLändern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndesSortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuenProdukten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronikund Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten,begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVCInc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan,Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmeneines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, sechsInternetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.Weitere Informationen: http://corporate.qvc.com,http://unternehmen.qvc.de, http://presse.qvc.deQVC ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der QurateRetail Group (NASDAQ: QRTEA, QRTEB). Die Qurate Retail Group glaubtan eine dritte Dimension des Shoppings ("a third way to shop'') - diesich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenenE-Commerce abhebt - für Kunden, die sich einzigartigeShoppingerlebnisse wünschen. Die Qurate Retail Group ist laut"Internet Retailer'' die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 imE-Commerce in Nordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in denUSA. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ERMarks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group:http://www.qurateretailgroup.com/Webshop: http://QVC.deBlog: http://QVCBeauty.deYoutube: http://youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: http://facebook.com/meinQVC und http://facebook.com/QVCNEXTTwitter: http://twitter.com/WirsindQVC und http://twitter.com/qvcnextInstagram: http://instagram.com/qvcbeautydeutschland undhttp://instagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGBeate NaberTel.: 0211/3007-5258Beate_Naber@QVC.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell