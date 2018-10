Düsseldorf (ots) -In 20 Jahren werden wir zu Hause Hautlaser wie elektrischeZahnbürsten benutzen, Snacks aus dem 3-D-Drucker essen und unsereKleidung nicht mehr anprobieren - es wird sowieso alles nach Maßangefertigt. Zu diesen spannenden Ergebnissen kommt die QVCZukunftsstudie "Living 2038: Wie lebt Deutschland übermorgen?". Fürseine bereits zweite Studie dieser Art beauftragte das digitaleHandelsunternehmen QVC Trendforscher Professor Peter Wippermann,Trendbüro und Kantar. Renommierte Experten (1) kommen zu Wort sowiejunge Menschen, die in Workshops Szenarien diskutierten, wie die Weltvon übermorgen aussehen könnte. Zudem wurden mehr als 1.000 Menschenin Deutschland zu ihren Wünschen für die Zukunft befragt (2)."Spannende Einblicke haben uns vor allem die Vertreter derGeneration Z gewährt, also die nach 2000 Geborenen", sagt MathiasBork, CEO von QVC Deutschland. "Sie zeigten sich besondersaufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Hier lohnt es sich genauhinzuschauen: Denn die heutigen Schüler und Studenten werden inzwanzig Jahren den Markt bestimmen." Zudem blicken sie - stärker alsalle übrigen befragten Altersgruppen - optimistisch nach vorn: 21Prozent aus der Generation Z sagen laut der Studie, das Leben werde2038 lebenswerter sein als heute. 30 Prozent erwarten, es werde etwaso lebenswert wie heute.Tschüss, schöne und perfekte Instagram-WeltBesonders überraschend: Die Generation Z, also alle nach 2000Geborenen, setzt in Zukunft offenbar wieder verstärkt auf natürlicheSchönheit. Weg von Filtern, Makellosigkeit und Silikonbusen. Sostimmen 69 Prozent der Generation Z dem Statement zu: "Gerade, weiles in Zukunft so viel High-Tech-Schönheit geben wird, ist natürlicheSchönheit wichtiger." Body Diversity, die Akzeptanz für die Vielfaltder Körperformen, geht weit hinaus über die heute schon viel zitierteBody Positivity. Erstere akzeptiert ebenso Herkunft, religiöseAusrichtung und sexuelle Orientierung. Statt perfekter Proportionenzählen künftig Ecken und Kanten - als Ausdruck von Identität undErfahrungen. "Ich denke, dass die Generation Z in geradezurebellischer Weise ein neues Anti-Schönheits-ideal als schönpropagiert", erklärt Philosophin und Buchautorin Rebekka Reinhard,eine der zehn Experten.Mensch und Maschine vernetzen sichMikrochips, die im Inneren des Körpers die Gesundheit undLeistungsfähigkeit überwachen, können sich 33 Prozent der GenerationZ für die Zukunft vorstellen.Um unser Äußeres kümmert sich jemand anderes - lästigesAnprobieren in Umkleidekabinen ade! 62 Prozent aus der Generation Zsagen schon heute: Kleidung und Schuhe probieren wir in Zukunft nichtmehr an, wir lassen beides automatisch nach Maß anfertigen. Und auchunser Essen lassen wir individuell herstellen. 28 Prozent allerDeutschen und 43 Prozent aus der Generation Z können sich vorstellen,sich ihr Wunschgericht demnächst von einem 3-D-Drucker servieren zulassen.Unser Home wird immer mehr zu unserem CastleWenn wir in fremde Länder reisen wollen, tun wir das künftig immerhäufiger virtuell: zum Beispiel mit der VR-Brille, ohne uns dabei vomSofa zu bewegen. 27 Prozent aus der Generation Z und 20 Prozent allerBefragten wünschen sich schon heute, dass sie ihr Zuhause nichtverlassen müssen, um etwas zu erleben. In unserer Freizeit besinnenwir uns auf alte Werte. 46 Prozent hoffen, bald mehr Dinge selbst zumachen, zum Beispiel zu nähen oder zu bauen. Etwas mit eigenen Händenzu schaffen macht unabhängig und gibt dem Tun einen Sinn.Zur StudieBereits 2016 beschäftigte sich das digitale Handelsunternehmen QVCim Rahmen einer Zukunftsstudie mit der Frage: Wie kauft Deutschlandübermorgen ein? In der Weiterführung der Studie dreht sich nun allesum das Thema "Living 2038: Wie lebt Deutschland übermorgen?". Dieaktuelle Zukunftsstudie entstand in Zusammenarbeit mit TrendforscherProfessor Peter Wippermann, dem Trendbüro und Kantar. RenommierteExperten unterschiedlicher Disziplinen sowie junge Konsumentendiskutieren darin Szenarien, wie die Welt von morgen aussehen könnte.Darüber hinaus wurden mehr als 1.000 Menschen in Deutschland imRahmen einer repräsentativen Online-Umfrage zu ihren Ideen für dieZukunft interviewt.Weitere Ergebnisse unter www.QVC-Zukunftsstudie.de(1)Teilnehmende Experten: Jörg Bienert (Geschäftsführer desaiso-Lab und Vorstand des deutschen KI-Verbands), Prof. Dr. NorbertBolz (Medien- und Kommunikationswissenschaftler), Mathias Bork (CEOQVC Deutschland), Dr. Carl Friedrich Eckhardt (Leiter desKompetenzzentrums Urbane Mobilität der BMW Group), Peter König(stellvertretender Chefredakteur der deutschen Ausgabe des"Make"-Magazins), David Marek (Leiter der Forschung"BuildYourCity2gether" in Wien), Francesca Pick(Organisationsberaterin und Co-Founder des OuiShare-Fests), TizianaPrimori (Geschäftsführerin von Eataly World), Dr. Rebekka Reinhard(Philosophin, Keynote-Speakerin und Autorin), Prof. Dr. VolkerSteinkraus (Professor für Dermatologie sowie Gründer desDermatologikum Hamburg), Julian Trautwein (Head of CommunicationsDACH & Central Eastern Europe bei Airbnb in Berlin), Professor PeterWippermann (Trendforscher und Keynote-Speaker).(2)Online-Befragung von Kantar; n=1.109; repräsentativ fürDeutschland. Vergleichsdaten wurden jeweils für Männer und Frauensowie für die Generation Z (11-17 Jahre), die Generation Y (18-32Jahre) und die Generation X (33-52 Jahre) erhoben.Befragungszeitraum: April 2018. Zusätzlich führte Kantar zweiKonsumenten-Workshops mit Vertretern der Generation Z und Y durch.Bildmaterial:Bildmaterial und Bildunterschriften mit Quellenangaben stehenIhnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung. Bitte beachtenSie die Nennung der Quelle:https://wfm.fischerappelt.de/_JvsdSHISDk3VmRFür Hintergrundgespräche oder Interviews steht das Management vonQVC Deutschland sowie Studienleiter Professor Peter Wippermann gernezur Verfügung. Wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an den untenstehenden Pressekontakt.Über QVCQVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft vonBeziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seinerKunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neunLändern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndesSortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuenProdukten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronikund Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten,begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice.Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründeteUnternehmen QVC Inc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten inden USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und- im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVCKunden auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalteerreichen, sieben Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de,presse.qvc.deQVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen derQurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulilyund die Cornerstone Marken genauso wie andereMinderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). DieQurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("athird way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vomBestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "InternetRetailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce inNordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q,und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group:qurateretailgroup.comWebshop: http://QVC.deBeauty-Blog: http://QVCBeauty.deYoutube: http://youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: http://facebook.com/meinQVC und http://facebook.com/QVCNEXTTwitter: http://twitter.com/WirsindQVC und http://twitter.com/qvcnextInstagram: http://instagram.com/qvcbeautydeutschland undhttp://instagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0211/3007-5129susanne_mueller@QVC.comQVC Handel S.à r.l. & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/3007-5893katrin_lange@QVC.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell