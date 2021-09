QVANTUM veröffentlicht neues Whitepaper zur agilen Unternehmensplanung

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit der richtigen Vorgehensweise, einem passenden Tool-Set und dem Wissen um die wesentlichen Eckpunkte ist eine erfolgreiche Next-Generation-Unternehmensplanung schon heute ohne komplizierte Software und Installationsroutinen möglichQVANTUM, der Experte und Anbieter für digitale und agile Unternehmensplanung, hat jetzt das neue Whitepaper "Gamechanger - Mit agiler Unternehmensplanung auf Erfolgskurs (https://www.qvantum-plan.de/gamechanger)" veröffentlicht. Dieses beleuchtet die Herausforderungen, vor denen Führungsverantwortliche in diesen dynamischen Zeiten stehen, wenn sie ihre Um- und Absätze unternehmensübergreifend und vorausschauend planen möchten. Basierend auf dem Knowhow der QVANTUM-Experten legt das Whitepaper dar, wie sich ein Richtungswechsel - weg von starren Planungsszenarien à la Excel hin zu einer agilen Unternehmensplanung - umsetzen lässt.Vorausgegangen war dem Whitepaper eine Studie in der QVANTUM festgestellt hat, dass mehr als ein Drittel der Unternehmen länger als einen Monat brauchen, um ihre Umsatz- und Absatzplanung abzuschließen. Da dieser Umstand nicht nur Ressourcen bindet und Geld kostet, sondern vor allem auch wenig Raum für die kontinuierliche Veränderung und Anpassung lässt, haben die Planungsexperten von QVANTUM ihre Erfahrungen mit der Einführung einer agilen Unternehmensplanung zusammengefasst und jetzt als Whitepaper zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Der Leitfaden zeigt auf, wann und warum man sich von etablierten Prozessen verabschieden und neue Wege einschlagen sollte. Er gibt pragmatische Tipps, wie der Perspektiv- und Methodenwechsel funktionieren kann. Thematisiert wird auch die Notwendigkeit von Echtzeitzahlen und wie sich diese ermitteln lassen. Grafische Darstellungen und Expertenhinweise helfen, die komplexe Thematik leichter zu verstehen. Das Whitepaper "Gamechanger - Mit agiler Unternehmensplanung auf Erfolgskurs" ist für Führungskräfte und Umsatzverantwortliche ein praxisorientierter Impuls- und Ratgeber für den Einstieg in die agile Unternehmensplanung.Das Whitepaper finden Sie hier (https://www.qvantum-plan.de/whitepaper-download-gamechanger/).Über QVANTUMQVANTUM ist eine Marke der Thinking Networks AG, die ihren Hauptsitz in Aachen hat. Seit dem Jahr 2018 steht QVANTUM mit ihrer Software-as-a-Service für innovative, digitale und agile Unternehmensplanung. Auf Basis der Cloud-basierten Lösung ersetzt QVANTUM manuelle sowie ineffektive Planungsprozesse. Mit QVANTUM heben Unternehmen ihre operative Planung und die damit verbundenen Prozesse auf das nächste Level und sorgen für eine hohe und kontinuierliche Wertschöpfung. Durch die unternehmensübergreifende Echtzeit-Planung und Plananpassung können sie ihr Business-Potenzial voll entfalten und Wettbewerbsvorteile und Chancen aktiv nutzen. Die QVANTUM Unternehmensplanung ist bei deutschen und internationalen Organisationen, darunter SALOMON FoodWorld, ONSKINERY und Babor, im Einsatz. QVANTUM ist die ideale Unternehmensplanung für Organisationen jeder Branche und Größe. Erfahren Sie mehr unter QVANTUM-plan.de (https://www.qvantum-plan.de/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1624218/QVANTUM_Gamechanger.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1624219/QVANTUM_Logo.jpgPressekontaktQVANTUM AGAxel Pomper0241 / 47072-134pomper@QVANTUM-plan.dewww.thinking-networks.comTC CommunicationsThilo Christ08081 / 954617Alexandra Schmidt0170 / 3871064QVANTUM@tc-communications.dewww.tc-communications.deOriginal-Content von: QVANTUM, übermittelt durch news aktuell