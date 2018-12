QUANTIC NANOTECH stellt auf Las Vegas CES 2019 das erste Osteoarthritis-Wearable für die digitale Medizin vor

Finanztrends Video zu



mehr >

Madrid und Las Vegas (ots/PRNewswire) -QUANTIC NANOTECH, eine Produktsparte der spanischen DEMAC S.A.Gruppe, gab heute bekannt, dass auf der CES 2019 in Eureka Park daserste echte Wearable zur Versorgung, Vorbeugung und häuslichenBehandlung von Osteoarthritis präsentiert werden wird.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/801551/QUANTIC_NANOTECH_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801550/First_Digital_Health_wearable_device.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/801550/First_Digital_Health_wearable_device.jpg) )Video: https://www.youtube.com/watch?v=casVVtHKgkQ&feature=youtu.beDas neue Produkt ist einfach und komfortabel und für denHausgebrauch geeignet. Es lässt sich über jedes beliebige Smartphonebedienen oder als alleinstehendes IoT-Gerät verwenden, das ortsfernvon medizinischem Personal kontrolliert wird."Vor drei Jahren wurde bei mit Osteoarthritis der Handdiagnostiziert. Die Behandlung im Krankenhaus fand ich so mühseligund kompliziert, dass ich mich entschloss, eine einfachere undeffizientere Lösung für Patienten zu entwickeln", sagte Jose LuisTorre, CEO der DEMAC Gruppe und Autor zahlreicher veröffentlichterPatente mit internationaler Relevanz.Das Produkt wurde bereits bei verschiedenen internationalen Showswie InPEX (Pittsburgh), ITEX (Indonesien) und 'Salon Internationaldes Inventions' (Genf) ausgezeichnet und integriert hochmoderneTechnologien wie Legierungen mit Formgedächtnis und Werkstoffe derneuesten Generation.Dr. Juan Mulero, Rheumaspezialist am Hospital Ruber Internacionalin Madrid, sagte:"Die maßgerechte Ausführung und Möglichkeit der Applikationtopischer Behandlungen bei diesem Produkt kann bei Osteoarthritis derHand sehr nützlich sein. Mit diesem Produkt lassen sich gleichzeitigund auch über Nacht verschiedene Behandlungsmodalitäten auf diebetroffene Hand anwenden. Von dieser Erkrankung sind viele Menschenbetroffen. Laut der Framingham Ostearthritis Study führt sie in denUSA bei 16 % aller männlichen und 8 % aller weiblichen Patienten zuSchmerzen und Deformitäten. Um eine Osteoarthritis der Hand zuversorgen, werden sowohl nicht-pharmakologische als auchpharmakologische Ansätze kombiniert. Als pharmakologischeErstlinienbehandlung werden topische nichtsteroidaleentzündungshemmende Medikamente empfohlen, und Schienen bieten Wärme,Stütze und Stabilisierung der Gelenke."QUANTIC NANOTECH hat bereits Startkapital für dieProduktentwicklung mobilisiert und ist auf der Suche nachspezialisierten Risikokapitalgebern für die rasche weltweiteImplementierung.Rheuma und Osteoarthritis sind sehr häufige Erkrankungen und derHauptgrund für Krankzeiten weltweit. In den USA allein verursachensie Kosten durch medizinische Behandlung und Einkommensverlust von304 Mrd. USD, was 1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USAentspricht (Quelle: arthritis.org - 2013).Informationen zu DEMAC S.A.Die DEMAC S.A. Gruppe wurde 1992 von einem Team ausinnovationsbegeisterten Ingenieuren gegründet. Sie besitzt zahlreichePatente und bedient den Verbrauchermarkt in Spanien und den USA.Pressekontakt:für MedienJavier Parragajp@qnanotech.comVerwandte Linkshttp://www.qnanotech.comOriginal-Content von: QUANTIC NANOTECH, übermittelt durch news aktuell