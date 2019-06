QS World University Rankings 2020: Drei Top 100 Plätze für deutsche Universitäten in neuesten Rankings

London (ots/PRNewswire) - Drei Universitäten aus Deutschland sindunter den weltweit Top 100 in der neuesten Auflage der weltweit meistkonsultierten Rankings[1]. Doch insgesamt fallen DeutschlandsHochschulen weiter nach unten. In der heute veröffentlichten, 16.Edition der QS World University Rankings schafft es dieVorzeige-Universität Technische Universität München weitere sechsPlätze nach oben auf Rang 55, ihre höchste Position seit 2015.Ebenfalls in den Top 100 befindet sich auf Platz 63 dieLudwig-Maximilians-Universität München. Vor allem im QS MessfaktorAcademic Reputation, der die Meinung von über 94.000 Akademikernweltweit misst, schneidet diese gut ab. Auf Platz 66 ist dieRuprecht-Karls-Universität Heidelberg, die für ihre kleinen Klassenpunktet. Im Faktor Faculty/Student Ratio liegt die Hochschuleweltweit auf Platz 51. Betrachtet man Kontinentaleuropa sind die dreideutschen Universitäten in den Top 10.Insgesamt sind in dem Ranking 46 Universitäten aus Deutschlandvertreten. Von diesen verbessern zwölf ihre Position zum Vorjahr,während 29 an Rang verlieren. Dieses ist vor allem auf denkonsistenten Fall im QS Faktor Employer Reputation zurückzuführen,der die Fähigkeit einer Hochschule misst, sehr beschäftigungsfähigeAbsolventen hervorzubringen. Ebenfalls rückgängig sind die Werte imBereich Citations per Faculty, der die relative Forschungswirkungeiner Hochschule misst, angepasst an die Größe der Fakultät.Deutschland - Schlüsselergebnisse- Keine andere Nation Kontinentaleuropas hat mehr Universitäten inden Top 100. Frankreich und die Schweiz haben beide ebenfalls jedrei Hochschulen in den Top 100;- Im Faktor Employer Reputation, der auf Umfragewerten von 44.000Arbeitgebern weltweit beruht, können sich nur zwei der 46Hochschulen verbessern. 43 verlieren hier an Rang;- Im Faktor Citations per Faculty schneiden 28 der 46 Universitätenin diesem Jahr schlechter ab, 17 verbessern sich;- Im Durchschnitt verschlechtert sich die Leistung Deutschlands um-13,7 Plätze;- Im Bereich Employer Reputation sinkt die Leistung im Schnitt um-56,6 Plätze;- Die Technische Universität München verteidigt jedoch ihren gutenRuf unter Arbeitgebern und erzielt im Faktor Employer Reputation99,0/100 und liegt damit weltweit hier auf Platz 17;- Im Faktor Academic Reputation schaffen es dieLudwig-Maximilians-Universität München (Platz 39) und dieHumboldt-Universität zu Berlin (Platz 49) in die Top 50. Fünf deracht besten Ergebnisse Kontinentaleuropas in diesem Faktor gehen andeutsche Hochschulen;- Deutschlands beste Forschungsuniversität, angepasst an die Größeder Fakultät, ist die Universität Erlangen-Nürnberg. Die Wirkungvon Zitaten per Fakultätsmitglied ist weltweit in den Top 20.Weitere Universitäten in den Top 100 für Citations per Faculty sinddie Justus-Liebig-Universität Gießen (Platz 66), die UniversitätMannheim (69), die Technische Universität Darmstadt (81) und dasKIT, Karlsruher Institut für Technologie (83).QS World University Rankings2020: Deutschland Top 102020 2019 Institution Name55 61 Technische Universität München63 62 Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen66 64 Ruprecht-Karls-UniversitätHeidelberg120= 121 Humboldt-Universität zu Berlin124 116 KIT, Karlsruher Institut fürTechnologie130= 130 Freie Universität Berlin138 144 Rheinisch-WestfälischeTechnische Hochschule Aachen147 147 Technische Universität Berlin169= 168 Eberhard Karls UniversitätTübingen169= Universität Freiburg186=© QS Quacquarelli Symonds2004-2019https://www.TopUniversities.com/.All rights reserved.Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: "Die deutscheHochschullandschaft bleibt weiterhin ein attraktiver Standort fürinternationale Studenten. Jedoch sind die Studentenzahlen an jedersechsten deutschen Universität seit 2012 gesunken. Gleichzeitig wirddieser Abschwung nur durch den 42% Anstieg des Anteils aninternationalen Studenten gebremst. Es ist daher entscheidend, dassdie Hochschulen weiterhin versuchen, international sichtbar zu sein,und dass die Zulassung und Visa Bewerbungen so einfach und nahtloswie möglich sind."MethodologieQS verwendet für die Erstellung der Rankings sechs Indikatoren:1. Academic Reputation: basierend auf Umfragewerten von über 94.000Akademikern;2. Employer Reputation: basierend auf Umfragewerten von über 44.000Arbeitgebern zur Beziehung von Hochschulen und derBeschäftigungsfähigkeit von Absolventen;3. Citations per Faculty: Messung der Forschungswirkung, der Faktorteilt die gesamte Anzahl an Zitierungen derForschungsveröffentlichungen einer Universität über einen Zeitraumvon fünf Jahren durch die Anzahl der Fakultät einer Hochschule;4. Faculty/Student Ratio: ein Indikator für die Lehrkapazität. DieAnzahl der Studenten geteilt durch die Anzahl der Fakultätverleiht den Studenten einen Indikator zur möglichen Größe derKlassen an der gewählten Hochschule;5. International Faculty Ratio: einer von zwei QS Faktoren zurMessung der Internationalisierung. Der Faktor misst das Verhältnisvon nicht einheimischen Lehrkräften einer Hochschule;6. International Student Ratio: QS zweiter Faktor zur Messung derInternationalisierung. Der Faktor misst das Verhältnis von nichteinheimischen Studenten einer Hochschule. Dieses gibt einenHinweis darauf, wie stark eine Universität Talente aus aller Weltanziehen kann.QS World University Rankings2020: Globale Top-202020 2019 Institution LandName1 1 Massachusetts VereinigteInstitute of StaatenTechnology(MIT)2 2 Stanford VereinigteUniversity Staaten3 3 Harvard VereinigteUniversity Staaten4 5 University of GroßbritannienOxford5 4 California VereinigteInstitute of StaatenTechnology(Caltech)6 7 ETH Zürich Schweiz(EidgenössischeTechnischeHochschuleZürich)7 6 University of GroßbritannienCambridge8 10 UCL (University GroßbritannienCollege London)9 8 Imperial GroßbritannienCollege London10 9 University of VereinigteChicago Staaten11= 12 Nanyang SingapurTechnologicalUniversity(NTU)11= 11 National SingapurUniversity ofSingapore (NUS)13 13 Princeton VereinigteUniversity Staaten14 14 Cornell VereinigteUniversity Staaten15 19 University of VereinigtePennsylvania Staaten16 17 Tsinghua ChinaUniversity17 15 Yale University VereinigteStaaten18= 16 Columbia VereinigteUniversity Staaten18= 22 Ecole SchweizPolytechniqueFédérale deLausanne (EPFL)20 18 University of GroßbritannienEdinburgh© QS Quacquarelli Symonds2004-2018https://www.topuniversities.com/. Die vollständigen Rankings sind ab Mittwoch, den 19. Juni aufwww.TopUniversities.com verfügbar.1 In Bezug auf vergleichbare Traffic Daten, öffentlich zugänglichauf Alexa und SimilarWeb, sowie auf die Medienberichterstattung undClipping Daten von Meltwater.