London (ots/PRNewswire) -Universitäten der Exzellenzinitiative steigen in den QS RankingsSieben der elf Exzellenzuniversitäten verbessern ihre PositionQS Quacquarelli Symonds veröffentlicht die 14. Auflage der QSWorld University Rankings (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018), die weltweit als wichtigeInformationsquelle zur Studienwahl dienen. In diesem Jahr bietet dasRanking eine Übersicht zu den 959 besten Universitäten weltweit. Zumbereits sechsten Mal in Folge belegt das Massachusetts Institute ofTechnology den ersten Platz.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188 )In Deutschland verbessern sich in den Rankings in diesem Jahrsieben Universitäten der Exzellenzinitiative. In den 2016/17 Rankingsim letzten Jahr gelang dieses nur drei Universitäten. Den größtenSprung macht die Ludwig-Maximilians-Universität von Rang 75 auf 68.Somit verringert sich der Abstand zur Technischen Universität Münchenweiter. Denn diese ist zwar mit Rang 60 noch bestplatzierteUniversität Deutschlands, verliert jedoch vier Plätze zum Vorjahr.Weitere Ergebnisse deutscher Universitäten:- Unter den insgesamt 959 vertretenen Universitäten befinden sich 45aus Deutschland. Davon belegen 17 eine höhere Position als imVorjahr, 21 Universitäten verschlechtern sich.- Die deutschen Universitäten erzielen hohe Werte in dem QS FaktorEmployer Reputation.- Im Bereich Forschung tun sich die Universitäten schwer, in diesemJahr die gleiche Wirkung zu erzielen. Beim QS Faktor Citations perFaculty fallen die Werte bei 30 der 45 Universitäten ausDeutschland.QS World University Rankings 2018: Top 102018 2017 Institution NameCountry/ TerritoryMASSACHUSETTS INSTITUTE OF1 1 TECHNOLOGY (MIT)US2 2 STANFORD UNIVERSITYUS3 3 HARVARD UNIVERSITYUSCALIFORNIA INSTITUTE OF4 5 TECHNOLOGY (CALTECH)US5 4 UNIVERSITY OF CAMBRIDGEUK6 6 UNIVERSITY OF OXFORDUKUCL (UNIVERSITY COLLEGE7 7 LONDON)UK8 9 IMPERIAL COLLEGE LONDONUK9 10 UNIVERSITY OF CHICAGOUSETH ZURICH (SWISS FEDERAL10 8 INSTITUTE OF TECHNOLOGY)CH(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017http://www.TopUniversities.com/Fokus: ExzellenzinitiativeDer Erfolg der deutschen Exzellenzuniversitäten beruht vor allemauf den sehr guten Werten im Bereich der Employer Reputation. DieserFaktor misst, in welchem Umfang die Hochschulen Absolventenhervorbringen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind. Dieses Jahrverbessern sich hier gleich zehn der elf Universitäten und zweiliegen weltweit unter den ersten 30. Dieses sind die TU München miteinem Wert von 98,7/100 und die RWTH Aachen mit 98,4/100.Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: "Deutsche Universitätenprofitieren vom starken Wirtschaftsstandort des Landes und derdadurch guten Arbeitgeberpräsenz. Dieses allein reicht jedoch nichtfür den Erfolg in den Rankings. Die diesjährigen Ergebnisse zeigen,dass die deutschen Hochschulen die enge Verbindung zur Wirtschaftganz oben auf ihrer Agenda stehen haben und dadurch profitieren. Unddiese Agenda ist nützlich für Absolventen, Universitäten und dieGesellschaft gleichermaßen."Auch die Universitäten in dem mit dem Brexit kämpfendenGroßbritannien fallen in den diesjährigen Rankings. In Frankreich hatdie führende Hochschule ENS Paris innerhalb von zwei Jahren bereits20 Plätze eingebüßt. Im Raum Asien verbessern sich einigeUniversitäten weiterhin, jedoch ist der Fortschritt langsamer alsnoch in den vorherigen Jahren. Nachdem die University of Cambridgeeinen Platz verliert und nun auf Rang fünf ist, belegt die USA dieersten vier Ränge.Die kompletten QS World University Rankings 2018 sind auftopuniversities.com veröffentlicht. Die Methodologie kann hiereingesehen werden. Die QS World University Rankings werden unter derNutzung von Zitaten und Daten der Elsevier Scopus Datenbankproduziert.QS World University Rankings 2018: German Universitiesin Top 2002018 2017 InstitutionName64 60 TECHNISCHEUNIVERSITÄT MÜNCHENLUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT66 68= MÜNCHENRUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT68 72 HEIDELBERGKIT,KARLSRUHER INSTITUT FÜR107 98= TECHNOLOGIE120 121=HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN125= 123= FREIEUNIVERSITÄT BERLINRHEINISCH-WESTFÄLISCHE141= 146 TECHNISCHEHOCHSCHULE AACHEN144 164= TECHNISCHEUNIVERSITÄT BERLINEBERHARDKARLS UNIVERSITÄT164= 167 TÜBINGEN171 163 UNIVERSITÄTFREIBURGGEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT181 177= GÖTTINGEN194= 210= TECHNISCHEUNIVERSITÄT DRESDEN(c) QS Quacquarelli Symonds2004-2017http://www.TopUniversities.com/ [http://bit.ly/QSWUR16_PR ]Pressekontakt:Simona BizzozeromHead of Public RelationsQS Quacquarelli Symondssimona@qs.compressoffice@qs.com@QS_pressoffice+ 44(0)7880620856+44(0)2072847248Original-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell