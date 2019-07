QS Best Student Cities Ranking 2019: München weltweit viertbeste Stadt für Studenten

London (ots/PRNewswire) - München belegt in der sechsten Auflageder QS Best Student Cities Ranking weltweit den vierten Platz. Dasvon den Bildungsexperten QS Quacquarelli Symonds veröffentlichteRanking listet die 120 besten Städte zum Studium. München macht indiesem Jahr noch einmal zwei Plätze gut und erzielt seine bislanghöchste Position. Auch Berlin verbessert sich auf Rang fünf. Londonführt zum zweiten Mal in Folge das Ranking an.Die Rankings setzten sich aus folgenden Faktoren zusammen: dieAnzahl und Leistung der Universitäten, die dortige Rekrutierung durchArbeitgeber, die Lebenshaltungskosten, die Attraktivität der Stadtund deren Lebensqualität sowie die Vielfalt der Studentenschaft. Dazufließt das Feedback von über 87.000 aktuellen und zukünftigenStudenten in die Wertung mit ein.Wichtigste Ergebnisse - Deutschland:- Im Faktor Student View, der die Meinung von Studenten über dieQualität ihrer Studienerfahrung präsentiert, kommt München weltweitauf Platz eins;- München verbessert sich zudem in den Leistungen der BereicheEmployer Actitivity, Desirability und Student Mix; -Berlin ist aus Studentensicht ebenfalls sehr beliebt und belegt denvierten Platz für Student View; -Stuttgart kommt in den Rankings auf Platz 68 und verliert somit zehnPlätze zum Vorjahr. Die Stadt verbessert sich jedoch im BereichStudent View.Wichtigste Ergebnisse - Global:- Paris fällt von Rang fünf zurück auf Rang sieben und verliertdamit ihren Status als beste Stadt Kontinentaleuropas;- Australien bleibt weiter hochattraktiv, sowohl Sydney als auchMelbourne bleiben in den Top 10;- Nordamerika hingegen verliert an Boden. Montreal fällt auf Platzsechs und Boston kommt auf Rang zwölf. Dieses ist vor allem auf denQS Faktor Affordability zurückzuführen.Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: "Unsere Umfrage unter87.000 Studenten weltweit bietet international sowohl Einblicke dazu,wo Studenten studieren möchten, als auch wie sehr es ihnentatsächlich im Studium dort gefallen hat. Die Ergebnisse zeigen, dassdie Studenten in Deutschlands Städten ihre Erfahrung in Bezug auf dieLebensqualität und auf die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt hochbewerten. Städte, die sich in den Rankings verbessern wollen, könnennoch einiges von Berlin und München lernen."QS Best Student Cities Ranking2019: Global Top 10RANG 2019 RANG Stadt Land20181 1 London VereinigtesKönigreich2 2 Tokio Japan3 3 Melbourne Australien4 6 München Deutschland5 7 Berlin Deutschland6 4 Montreal Kanada7 5 Paris Frankreich8 8 Zürich Schweiz9 9 Sydney Australien10 10 Seoul Südkorea© QS Quacquarelli Symonds2004-2019https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.Weitere Details zur Methodologie sind online unterhttps://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology. Dievollständigen Rankings sind auf www.TopUniversities.comveröffentlicht.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpgPressekontakt:Simona BizzozeroHead of Public Relations QSsimona@qs.compressoffice@qs.com@QS_pressoffice+44(0)7880620856+44 (0) 2072847248Original-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell