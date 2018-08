QSC: Der zweite Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Die jüngsten Zahlen von QSC sahen auf den ersten Blick recht gut aus. So ist der Umsatz im 1. Halbjahr auf 186,2 Mio. Euro gestiegen (Vorjahreswert: 175,9 Mio. Euro) und das Ebit kletterte ebenfalls, und zwar von 4,4 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Das Ebit bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. So weit, so gut. Doch wer die Einschätzung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.