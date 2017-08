QSC will Telekomgeschäft ausgliedern und so stärker für Kooperationen öffnen

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

KÖLN (dpa-AFX) - Der IT- und Telekomdienstleister QSC will sein Telekommunikationsgeschäft in eine Tochtergesellschaft ausgliedern.



Damit wolle das Unternehmen den Bereich für weitere Kooperationen und Beteiligungen öffnen, teilte QSC am Mittwoch mit. Zudem hofft QSC, "die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle mit Partnern" zu beschleunigen, wie Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärte. Dabei sieht er vor allem in der Digitalisierung neue Chancen. Investoren reagierten positiv auf die Ankündigung: Die Aktie stieg am Mittag um 3,2 Prozent.