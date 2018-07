QSC: Das kommt scheinbar prächtig an!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Der IT-Dienstleister QSC will seine Partner mit neuen Innovationen überzeugen: So teilte das Unternehmen kürzlich mit, dass man die Internetpräsenz der hauseigenen Cloud-Telefonanlage komplett neu aufgelegt habe. Das Ziel: schnellere und einfachere Abläufe für die Vertriebspartner und deren Kunden.

Ergänzt werde das Ganze durch neue UCC-Funktionalitäten sowie frische Anwendungen zur Steuerung der Cloud-Telefonielösung, erklärte QSC. „Unified Communications and Collaboration" beschreibt die Integration

Ein Beitrag von Marco Schnepf.