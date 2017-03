QSC: Das ist enttäuschend!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von QSC, denn die Aktie hat am Montagvormittag stark leiden müssen. Zwar ist die Geschäftsentwicklung 2016 gut, doch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat enttäuscht. Marc Nitzsche hat sich angeschaut, was es mit dem Internetdienstleister derzeit auf sich hat.

Starkes Cloudgeschäft! Dank der Zuwächse im Cloudgeschäft gingen die Erlöse 2016 auf Jahressicht lediglich von 402,4 auf die erwarteten 386 Mio. Euro zurück und auch das von 42,2 auf 37,1 Mio. Euro gesunkene EBITDA lag im Rahmen der Prognosen.

Verluste! Einmalige Abschreibungen sind Schuld an den Verlusten in Höhe von 15,2 Mio. Euro und der Telekommunikationsdienstleister hatte einen Nettoverlust von 25,1 Mio. Euro zu beklagen. Und das nach einem Minus von 13,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Rückläufiger Umsatz! Für 2017 rechnet man mit Erlösen zwischen 355 bis 365 Mio. Euro und das EBITDA sieht man bei 36 bis 40 Mio. Euro. Enttäuschende Prognosen vor dem Hintergrund, dass das Programm zur Kostenreduzierung Ende 2016 abgeschlossen wurde. Die Aktie weist selbst auf Basis des Nettogewinns für 2018 ein KGV von gut 38 auf, was durchaus als hoch bezeichnet werden kann.

Drohen auch auch aus technischer Sicht tiefere Notierungen? Wir bleiben für Sie am Ball.

