Bei QSC ist Geduld gefragt!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei QSC. Denn nachdem die Aktie des Telekommunikationsausrüsters in 2016 ein strahlendes Comeback hatte feiern können und der Kurs Mitte des Jahres von 1 EUR um über 116 Prozent auf 2,20 EUR hatte steigen können, bewegt sich nicht mehr viel. Die Aktie steckt mitten in einer Konsolidierung fest, deren Ende jedoch so langsam absehbar ist. Dies hat sich Christian Lehbau in der letzten Woche näher angeschaut:

Enorme Steigerung! Die Aktionäre waren regelrecht verwöhnt von der Performance von QSC, denn im letzten Jahr hatte der Telekommunikationsausrüster den Sprung von 1 EUR auf 2,20 EUR geschafft. Doch seitdem war sie alles andere also überzeugend. Kann sich dies nun wieder ändern?

Die Korrekturgründe! Natürlich ist eine ausgedehnte Korrektur nach einem solchen Anstieg als recht normal anzusehen und nach dem Test der roten Widerstandszone ist nun die grüne Unterstützungszone zwischen ca. 1,65 und 1,80 EUR wichtig. Doch immerhin gibt es die Möglichkeit, dass dieser Bereich im Zuge eines schnellen Ausverkaufs wieder zu reißen wäre. Denn in den letzten Monaten scheint sich, nach Elliott Wave, eine typische ABC-Konsolidierung anzudeuten. Diese wiederum könnte auf ein Korrekturziel von etwa 1,55 EUR in Kombination mit der dort verlaufenden 50 % Fibonacci-Korrektur-Retracements hindeuten.

Macht es für Anleger Sinn, sich auf Unterstützungen zu fokussieren. Nun, die Trendwende jedenfalls liegt bei 1,55 EUR und wir halten Sie gut informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

