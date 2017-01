QSC im erfolgreichen Umbau?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zum Sparprogramm bei QSC die Gemüter der Anleger. Denn bei dem Kölner IT-Dienstleister QSC sind die Anfang 2015 gestarteten Restrukturierungsmaßnahmen weitestgehend abgeschlossen. Das auf zwei Jahre angelegte Sparprogramm läuft Ende 2016 aus. Wird dieser Plan so aufgehen?

Strategische Neuausrichtung: QSC hat in dieser Zeit nicht nur Personal abgebaut, sondern vor allem auch eine strategische Neuausrichtung als Reaktion auf schrumpfende Margen im klassischen Telekommunikationsgeschäft hin zum „Digitalisierer für den Mittelstand“ vollzogen. Vor allem möchte man in dieser neuen Position Firmenkunden auf dem Weg ins digitale Zeitalter begleiten indem man ihnen passende technische Lösungen anbietet.

Cloud-basiertes Kerngeschäft: Das hauseigene Cloud-Angebot, die Pure Enterprise Cloud, wurde wurde in den vergangenen Monaten ausgebaut und bis 2020 soll ein Großteil der Kunden aus dem konventionellen Outsourcing-Geschäft in die Cloud-Sparte integriert werden.

Geschickter Schachzug? Die mit der Integration ins Cloud-Geschäft verbundenen Ausgaben, auch die finanziellen Auswirkungen im Outsourcing-Segment, will man schon im diesjährigen Konzernabschluss durch einmalige Abschreibungen in Höhe von 13,9 Mio. Euro vornehmen. Auch die Trennung von der Tochterfirma FTAPI Software GmbH schlägt hier mit einer Abschreibung über 1,5 Mio. Euro zu buche.

Trotz all dieser Vorkommnisse erwartet QSC für 2016 einen Umsatz von 380 bis 390 Mio. Euro und ein Ebitda von 34 bis 38 Mio. Euro sowie mit einem Free Cashflow von über 7 Mio. Euro. Kann QSC auch weiterhin mit intelligenten Entscheidungen punkten? Schließlich hatte die Aktie Anfang Juli eine kräftige Aufwärtsrallye hingelegt. Das spricht für sich. Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse