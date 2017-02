QSC: Wo stoppt der Kurseinbruch endlich?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

die zurückliegende Handelswoche war für die QS- Aktie die schlechteste seit über einem Jahr. Der Kurs brach wie aus heiterem Himmel um fast 11 Prozent auf 1,62 EUR ein und damit auf den tiefsten Stand seit August 2016. Alleine am Freitag dem 24. Februar, sackte der neue Börsenliebling und der neue Cloud-Champion unter sehr hohem Handelsvolumen um 5,6 Prozent ab.

Über die Gründe für den jüngsten Kurseinbruch kann nur spekuliert werden. Denn es gab in diesem Zusammenhang keine nennenswerten Unternehmensnachrichten. Im Zweifel kommen aber Gewinnmitnahmen zum Tragen. Als Anleger sollte man sich auch auf dem aktuellen Niveau immer wieder vor Augen führen, dass QSC im zweiten Halbjahr 2016 zeitweise um 116 Prozent gestiegen ist. Seit Ende September läuft hier eine entsprechende Konsolidierung, die sich langsam dem Ende nähert und auf die wir Sie zuletzt am 7. Februar im Rahmen der Einschätzung „QSC – Geduld! Kaufkurse sind in Sichtweite!“ hingewiesen haben.

Zitat daraus: „Nach Elliott Wave scheint sich nämlich in den letzten Monaten eine typische ABC-Konsolidierung anzudeuten, die auf ein Korrekturziel von etwa 1,55 EUR in Kombination mit der dort verlaufenden 50 % Fibonacci-Korrektur-Retracements hindeutet.“

Das Wochentief lag bei 1,606 EUR und die Wellen A und C sind nun fast gleich. Es könnte also ab jetzt nicht schaden, schon den ersten Fuß in den Tür zu haben. 1,55 EUR sind zwar noch nicht erreicht. Doch ob uns QSC den Gefallen tut und exakt bei 1,55 EUR wieder noch oben dreht, das weiß natürlich niemand. Die Korrekturbewegung sieht zumindest jetzt schon fast fertig aus, so dass sich schon in dieser Woche wieder steigende Kurse abzeichnen könnten.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

