QSC: Werden die Probleme durch die Abspaltung gelöst?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

die QSC-Aktie kann zu einer leichten Erholung ansetzen, nachdem die beschlossene Ausgliederung des Telekommunikationsgeschäftes in eine Tochter bekannt gegeben wurde. Allerdings ist hier noch die Zustimmung des Aufsichtsrates sowie der Aktionäre in der HV notwendig. Welche Auswirkungen die Maßnahme auf die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche haben wird und in welcher Form die Ausgliederung stattfindet, ist bisher nicht bekannt und muss abgewartet werden.

Werden die Probleme durch die Abspaltung gelöst?

Grundsätzlich ist die Ausgliederung ein weiteres Signal an die Aktionäre, dass man das schwächelnde Telekommunikationsgeschäft nicht mehr zum Kerngeschäft von QSC zählt, was die lang währende Umstrukturierung bestätigen würde. Sicher wäre QSC als Mutterunternehmen und damit vordergründig Cloud-Services Consultant dann operativ von dem Geschäft der Tochter weniger abhängig. Eine geplante Ausgliederung oder ein Spin-Off können deshalb zunächst einmal tendenziell positiv bewertet werden, da man auch einen Teil des Risikos ausgliedert. Das Problem von QSC an sich bleibt dabei jedoch bestehen: QSC bleibt mit dem eigenen Kerngeschäft vergleichsweise immer noch ein kleiner Anbieter, auch wenn das Wachstum in der Sparte Cloud zuletzt angezogen hat.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei QCS?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur QCS-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.