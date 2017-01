QSC: die Weichen für die Zukunft sind gestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Lieber Leser,

dieser Tage häufen sich die positiven Nachrichten beim IT-Dienstleister QSC. Erst hieß es, dass durch das Tochterunternehmen Q-loud das Kamerageschäft der Fast Forward AG übernommen wird. Dahinter steckt natürlich eine konkrete Absicht, denn diese Technik soll eingesetzt werden, um die digitale Ablesung von Strom- und Wasserzählern zu ermöglichen. Durch eine nachträglich angebrachte Kamera können die Verbrauchswerte ganz einfach erfasst werden. Die Versorger können dann über ein spezielles verschlüsseltes Portal auf dieses Datenmaterial zugreifen. Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein Beispiel des sogenannten „Internet der Dinge (engl. : IoT)“, das im Moment immer weiter um sich greift und dessen Potenzial immer mehr Firmen für sich zu nutzen versuchen. Sicherheitsexperten warnen allerdings auch vor den damit verbundenen Risiken.

Eine weitere wichtige Kooperation

Doch damit nicht genug: mit Schüco ist es den Kölnern gelungen, sein Kundenportfolio bedeutend weiter aufzustocken. Der Vertrag mit einem der Global Player bei Tür-, Fenster- und Fassadensystemen ist langfristig ausgelegt und könnte sich als durchaus lukrativ erweisen, schließlich ist Schüco in mehr als 80 Ländern vertreten und erzielt jährliche Umsätze im Bereich von über 1,4 Milliarden Euro. Neben einer IoT-Plattform stellt QSC eine App zum Zugriff auf die Produktdatenbank per App zur Verfügung, die von den Schüco-Mitarbeitern genutzt werden kann.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse