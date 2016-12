QSC: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Lieber Leser,

beim Kölner IT-Dienstleister QSC sind die Restrukturierungsmaßnahmen weitestgehend abgeschlossen. Wie das im TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, werde das auf zwei Jahre angelegte und Anfang 2015 gestartete Sparprogramm Ende 2016 auslaufen. Im Zuge dessen hat QSC nicht nur Personal abgebaut, sondern vor allem auch eine strategische

Neuausrichtung vollzogen. Durch den technologischen Wandel und als Reaktion auf schrumpfende Margen im klassischen Telekommunikationsgeschäft mit Wiederverkäufern, positioniert sich QSC nunmehr als „Digitalisierer für den Mittelstand“. In dieser Funktion will man Firmenkunden auf dem Weg ins digitale Zeitalter begleiten und ihnen technische Lösungen an die Hand geben.

So geht es weiter

Eine wesentliche Rolle spielt dabei das hauseigene Cloud-Angebot – die Pure Enterprise Cloud. Diese wurde in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Bis spätestens 2020 plant QSC einen Großteil der Kunden aus dem konventionellen Outsourcing-Geschäft in die Cloud-Sparte zu integrieren. In Anbetracht der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen im Outsourcing-Segment, wurde im Management entschieden, bereits im diesjährigen Konzernabschluss einmalige Abschreibungen in Höhe von 13,9 Mio. Euro vorzunehmen. Im Zuge der Trennung von der Tochterfirma FTAPI Software GmbH kommt es zu einer weiteren Abschreibung über 1,5 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2016 erwartet QSC nichtsdestotrotz einen Umsatz von 380 bis 390 Mio. Euro und ein Ebitda von 34 bis 38 Mio. Euro. Ferner wird mit einem Free Cashflow von über 7 Mio. Euro kalkuliert. Durch die Sparmaßnahmen belaufen sich die Kosteneinsparungen in diesem Jahr bereits auf 20 Mio. Euro – deutlich mehr als erwartet.

Was macht die Aktie?

Auch die Anleger scheinen die Umbaumaßnahmen zu begrüßen. Anfang Juli startete die Aktie eine kräftige Aufwärtsrallye, im Zuge dessen es bis Ende September um mehr als 100 Prozent in die Höhe ging. Bis Mitte November folgte eine Kurskorrektur, dann konnte das Papier wieder zulegen. Seit rund vier Wochen ist das Chartbild indes von einer Seitwärtsformation geprägt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse