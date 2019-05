QSC: TK-Spartenverkauf bringt 229 Mio. – nächster SD-Volltreffer!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Am Montagabend bestätigte QSC (WKN: 513700) die vollständige Veräußerung seiner Tochtergesellschaft Plusnet an EnBW Telekommunikation. Die Transaktion bringt dem IT-Dienstleister 229 Millionen Euro und soll im dritten Quartal vollzogen werden. In die Plusnet hatte QSC sein TK-Geschäft 2018 ausgelagert.

Die QSC-Aktie springt heute kräftig nach oben. Auf Tradegate handeln Anleger die Papiere für bis zu 1,80 Euro, nachdem Xetra am Montag bei 1,468 Euro geschlossen hatte. Durch den neuen Deal ist der Weg frei, um den Konzern auf das Cloud- und IoT-Business auszurichten. QSC will die Aktivitäten in diesem Bereich verstärken.

QSC-Vorstand: „Verkauf der Startschuss für geplante Wachstumsstrategie“

Mit 229 Millionen Euro zahlt EnBW ähnlich viel, wie die Telekommunikations-Sparte im Jahr für QSC Umsatz macht. Das TK-Geschäft erzielte 2018 Erlöse in Höhe von 201 Millionen Euro und war damit das mit Abstand größte Konzernsegment.





Das eingenommene Kapital will das IT-Servicehaus einerseits nutzen, um Schulden abzubauen und andererseits in die Expansion des Cloud- und IoT-Bereichs zu investieren.

So wird das laufende operative Geschäft von Cloud und IoT „durch den Einsatz zusätzlicher Mittel“ und durch eine „klare Fokussierung“ gestärkt. Investitionen sollen zu Verbesserungen und einem „offensiveren Markt- und Vertriebsangang“ führen. Zudem verstärkt QSC Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in diesem Bereich.

Von einem konkreten Akquisitionsziel „zur gezielten Ergänzung des Technologie-Portfolios“ ist noch keine Rede.

Jürgen Hermann, Vorstandsvorsitzender der QSC AG, erläutert heute:

Mit dem Verkauf von Plusnet fällt der Startschuss für die schnellere Umsetzung unserer Wachstumsstrategie im Cloud- und IoT-Bereich. Zudem haben wir mit der EnBW Telekommunikation GmbH den idealen Partner gefunden, der Marke und Unternehmen erhalten will.

Genaue Informationen zur Wachstumsstrategie legt QSC am 27. Mai bei der Analystenkonferenz vor.

