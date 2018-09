QSC: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Bei QSC kann es nun täglich zu einer Mitteilung des Unternehmens in Bezug auf das Telekommunikations-Geschäft kommen. Denn zu Wochenbeginn hatte QSC mitgeteilt, dass das eigene TK-Geschäft nun wie geplant in eine 100%ige Tochter (Plusnet GmbH) ausgegliedert worden ist. Das war auf der Hauptversammlung so abgesegnet worden, obwohl eine solche Ausgliederung natürlich auch Kosten verursacht. Deshalb stellt sich die Frage: Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.