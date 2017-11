QSC: So will sich der Konzern für die Zukunft aufstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

die Umstrukturierung beim IT-Dienstleister QSC geht in die nächste Runde: Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, werde sich das Unternehmen in Zukunft noch schlanker und effizienter aufstellen. Den jeweiligen Geschäftssegmenten sollen in Zukunft „sowohl Umsatz- und Ergebnis­verantwortung als auch die Leitung für Vertrieb und Technik“ übertragen werden, so der kürzlich erfolgte Beschluss des Vorstands.

„Agil und zielgerichtet“

Mithilfe der schmaleren Geschäftsaufstellung will der Konzern „agil und zielgerichtet auf die Kundenbedürfnisse“ eingehen, so QSC-Boss Jürgen Hermann. Bereits im Sommer hatte der Konzern den Plan zur Ausgliederung des Segments Telekommunikation beschlossen.

Felix Höger und Udo Faulhaber verlassen das Unternehmen

Im Zuge der Neugliederung werden zudem zwei wichtige Manager zum Jahreswechsel das Unternehmen verlassen. Betroffen sind Felix Höger, seit 1. Januar 2016 Vorstand für Technologie und Operations, sowie Udo Faulhaber, seit 1. August 2015 Vorstand für Vertrieb, IoT und Consulting.

Pure Enterprise Cloud

Beide Führungskräfte waren am Aufbau der Pure Enterprise Cloud maßgeblich beteiligt. Mit dem ganzheitlichen und zertifizierten Cloud-System ermöglicht QSC ein Komplettangebot – vor allem für mittelständische Unternehmenskunden. Laut den kürzlich veröffentlichten Neunmonatszahlen konnte die vielversprechende “Wolke” bereits deutliche positive Effekte im Bereich des Umsatzes generieren.

„Beteiligungen und Kooperationen in Teilmärkten“ sind nicht ausgeschlossen

Die Neugliederung der Managementstruktur soll indes zeitnah abgeschlossen werden. Jürgen Hermann betonte: „Die flacheren Hierarchien und klaren Verantwortlichkeiten werden QSC mehr Schlagkraft verleihen. QSC muss in Zukunft agil und gezielt auf die rasanten Veränderungen in den verschiedenen Teilmärkten reagieren können“. Und: „Dies schließt Beteiligungen und Kooperationen in Teilmärkten, wie bereits für den Geschäftsbereich Telekommunikation kommuniziert, nicht aus“.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.