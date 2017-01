QSC: Schon länger nichts Neues mehr, aber….

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

bei dem Unternehmen QSC handelt es sich um einen Spezialisten für Telekommunikation, dessen Produktportfolio in erster Linie für Kunden aus dem Mittelstand von Interesse ist. Neben Services wie IT-Outsourcing und -Consulting werden auch klassische Telefonie und Datenübertragung angeboten. Für das Jahr 2016 geht man davon aus, die Prognose von einem Umsatz im Beriech von 380 bis 390 Millionen Euro zu erfüllen. Der Free Cashflow soll dabei nicht nur positiv sein, sondern den Wert aus dem Vorjahr von 7,1 Millionen Euro sogar noch übertreffen. Wie in anderen Unternehmen derselben Branche auch, wird bei QSC derzeit massiv in den Ausbau der Cloud-Sparte investiert. Gleichwohl wurde auch ein Programm zur Kostenreduzierung ins Leben gerufen.

Aufwärtstrend weiter intakt

Der seit Mitte des letzten Jahres währende Aufwärtstrend ist unverkennbar. Im September 2016 wurde bei 2,24 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht, von diesem Widerstand prallte der Kurs allerdings wieder nach unten ab. Aufgrund des derzeit eher schwachen Newsflows ist bis zur Veröffentlichung der Jahreszahlen Ende März kaum mit neuen Impulsen zu rechnen. Auch die Analysten halten sich mit aktuellen Einschätzungen im Moment sehr zurück.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

