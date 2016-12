QSC: Programm zur KOSTENREDUZIERUNG abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

zum Jahresende schließt QSC laut einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung ein Programm ab, mit welchem die Kosten reduziert werden sollen. Angestrebt wurde ursprünglich ein Niveau von 20 Millionen Euro, welches aber sogar noch übertroffen werden soll. QSC richtet sich für die Zukunft neu aus, der Fokus liegt künftig vor allem auf cloudbasierten Diensten. In jenes Segment sollen in den kommenden Jahren auch die meisten Kunden aus dem normalen Outsourcing Geschäft verlagert werden, indem sie zur Pure Enterprise Cloud überführt werden.

Verbunden mit dem Programm ist auch eine Abschreibung in Höhe von 13,9 Millionen Euro, welche im Konzernabschluss 2016 einmalig enthalten sein soll. In der Hauptsache ist die Summe auf die Übernahme des konventionellen Outsourcing-Anbieters INFO AG zurückzuführen, welche im Jahr 2011 stattfand. Ferner wurde auch die Trennung der Tochter FTAPI Software bekanntgegeben. Das sorgt für eine einmalige Abschreibung von rund anderthalb Millionen Euro. Die so entstandenen einmaligen Kosten wirken sich aber nicht auf die laufende Prognose aus. Ein freier Cashflow von über 7 Millionen Euro, ein Umsatz von mindestens 380 Millionen Euro und ein EBITDA von wenigstens 34 Millionen Euro gelten weiter als gesetzt.

