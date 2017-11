QSC: Nur noch für Short-Seller interessant?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

QSC hat zum Ende der letzten Woche bestätigt, was wir an dieser Stelle schon lange betont hatten. Die Aktie befindet sich auf dem Rückzug und ist auf dem Weg in Richtung neuer Rekordtiefs. Selbst ein Absturz um 30 % käme nicht mehr überraschend, heißt es aus den Reihen der Chartanalysten. Konkret: Die Aktie verlor am Freitag noch einmal 1,2 % und startet auch wieder mit Verlusten in die neue Woche. Damit sind die Kurse in die Nähe des bisherigen 6-Monats-Tiefs bei 1,50 Euro abgerutscht. Diese Marke war am 15. November 2017 erreicht worden und könnte einen neuen Abschwung einleiten. Bei 1,46 Euro war die Aktie am 7. März 2017 zu einem aktuell noch gültigen 1-Jahres-Tief gekommen.

Da der derzeitige Trend aus Sicht von Chartanalysten langfristig abwärts gerichtet ist, dürfte aktuell das neue Kursziel bei 1,09 Euro liegen. Hier war die Aktie am 6. Juli 2016 stehen geblieben und markierte ein noch gültiges 5-Jahres-Tief. Damit könnte es zu einem Kursrückgang von gut 30 % kommen. Nach oben hin sind durch den Rücksetzer um mehr als 10 % binnen eines Monats die Gegenkräfte zu stark. 2 Euro als runde Obergrenze wären theoretisch die nächste erreichbare Marke.

Fundamental orientierte Analysten: Hier fehlt viel

Wirtschaftlich orientierte Analysten haben derzeit keine Meinung zur Aktie. Die Bilanz scheint zu wenig greifbar oder interessant zu sein, um deutliche Signale formulieren zu können. Damit ist die Aktie derzeit nur von Chartanalytikern und technischen Analysten seriös zu beurteilen.

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem massiven Abwärtstrend. Die Trendsignale sind durchgehend rot. Der Abstand zur 200-Tage-Linie vergrößerte sich auf 12 %. Erst bei 1,76 Euro wäre formal wieder ein Aufwärtstrend erreicht. Dies ist ein klares Verkaufssignal! Allenfalls kurzfristig könnte die Aktie wieder über ein Trendsignal hinaus steigen. Denn der GD20 wäre bereits bei 1,65 Euro erreicht. Aktuell würden technische Analysten also sogar kurzfristig verkaufen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.