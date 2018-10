QSC: Mega-Deal im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Seit unserem heißen Kauftipp für die QSC-Aktie (WKN: 513700) am 18. September hat der Titel +28% zugelegt. Der TecDax verlor im gleichen Zeitraum -11%. QSC-Aktionäre haben nicht nur den Markt geschlagen, sondern reiten auf einer ungewöhnlich trendstarken Bewegung.

Die Neubewertung wurde wie von uns erwartet mit der letzten QSC-News ausgelöst. Der Markt erwartet nun bald ein Ergebnis in den aktuellen Bestrebungen, die wichtigste Konzernbeteiligung zu verkaufen. In der Zwischenzeit hat sich der Wert QSCs an der Börse um 45 Millionen Euro verteuert – zu wenig?

So könnte der Deal aussehen

Fakt ist: Seitdem QSC strategische Optionen ankündigte (hier die offizielle Meldung), hat sich der Börsenwert um 45 Millionen Euro verteuert. Eine ähnliche Summe sollte mindestens auch die in Aussicht gestellte Veräußerung der Plusnet GmbH bringen.

Einen genauen Wert für Plusnet abzuleiten, bleibt etwas wie das Tappen im Dunklen:

Plusnet GmbH verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von 994.000 Euro. Informationen über Schulden gibt es aufgrund der Konsolidierung als QSC-Tochter leider keine. Was wir wissen: Die TK-Sparte macht mit Erlösen von rund 189 Millionen Euro (GJ 2017) mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus, besitzt eine Bruttomarge von 29,7% und ist nach Steuern bei +-0.

Am ehesten schielt hier vermutlich ein großer Player aus der Branche, der über Größeneffekte das Geschäft in positives Nachsteuer-Terrain ziehen kann.

Für die Börse ist eine Sache klar

Einen mehrheitlichen Verkauf der Unternehmensanteile ist das, was viele QSC-Investoren wollen.

Doch auch ohne einen genauen Wert abzuleiten, sollte klar sein:

Der Wandel vom Telekommunikationsdienstleister zum Digitalisierungsprofi rund um Cloud, IT-Outsourcing, Internet of Things und SAP könnte durch etwaige Zukäufe aus erlösten Mitteln schneller und besser gelingen.

Noch ist der Deal nicht fix – Insiderkäufe sorgen für Phantasie am Markt

Es gilt aber auch: Eine Transaktion ist noch nicht in trockenen Tüchern. QSC behält sich neben dem „mehrheitlichen oder vollständigen Verkauf“ das Recht vor für

alle anderen strategischen Optionen für die Plusnet GmbH […] wie die eigenständige Weiterentwicklung des Geschäfts und das Eingehen von Kooperationen.



Beträchtliche Insider-Käufe untermauern das positive Sentiment. CEO Jürgen Hermann kaufte kurz nach der News für 145.000 Euro über die Börse. Ein Schelm, wer Böses denkt, trotzdem schaden Gewinnmitnahmen nicht.

