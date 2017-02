QSC: Jetzt könnte es interessant werden!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

spätestens seit Mitte letzten Jahres ist das Software-Unternehmen aus Köln ins Visier von Turnaround-Anlegern geraten. Die Firma befand sich seit einigen Jahren in einer Umstrukturierungsphase und hat mit steigenden Umsätzen im Cloud-Bereich bewiesen, dass der Umbau voranschreitet. Wir werden uns in den nächsten Tagen die fundamentale Lage etwas genauer ansehen. Heute wollen wir auf die interessante technische Lage bei der Kursentwicklung hinweisen.

Erster Trendbruch erfolgt

Der Kurs hat sich seit Juli 2016 um etwa 76 % erholt. Dabei hat er die erste relevante Trendlinie sowie den 100-Wochendurchschnitt überwinden können. Beide laufen aktuell sogar in einem Preisbereich zusammen, nämlich bei 1,65 Euro je Aktie, und bieten dem Kurs somit in diesem Bereich eine gute Unterstützung. Sollte der Kurs nun oberhalb dieses Preisbereiches bleiben, dürfte die Aufwärtsbewegung aus der markttechnischen Perspektive weiterhin intakt bleiben.

Zuversichtliche Ausgangslage

Zuvor stieg der Kurs auf 2,45 Euro je Aktie. Dieser Preisbereich stellt sich als ein horizontaler Widerstandsbereich dar, der bereits in den Jahren 2012-2013 nur schwer zu überwinden gewesen ist. Darüber hinaus verläuft etwas weiter darüber der 200-Wochendurchschnitt.

Alles in allem stellt sich die Ausgangslage sehr gut dar. Der erste Schritt ist getan, jetzt muss nur noch der Widerstandsbereich zwischen 2,00-2,50 Euro je Aktie überwunden werden. Behält der Aktienverlauf das Muster des Jahres 2013 bei, könnte sich nach dem Überwinden Potential in Richtung 5,00 Euro je Aktie ergeben. Ab dem aktuellen Preisniveau würde es einen Anstieg von 182 % bedeuten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

