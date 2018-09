QSC: Insider-Transaktionen im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Der Blick auf die meldepflichtigen Insider-Transaktionen bei QSC zeigt, dass es dazu im September gleich drei Meldungen zum Vorstandsvorsitzenden Jürgen Herrmann gibt. Demnach kaufte dieser via Gemeinschaftsdepot mit seiner Ehefrau Aktien des Unternehmens in mehreren Transaktionen. Die jüngste Meldung dazu bezieht sich auf den 24. September: Da soll der Vorstandsvorsitzende via Gemeinschaftsdepot für exakt 92.495,41 Euro QSC-Aktien gekauft haben.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.