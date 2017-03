QSC: Hat die Aktie ihr Potenzial versemmelt?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

wir haben uns vor kurzem zu der QSC-Aktie geäußert. Zum einen haben wir argumentiert, warum wir es für unwahrscheinlich halten, dass das Unternehmen sehr schnell einen fundamentalen Turnaround hinbekommen kann. Das Problem bei QSC ist folgendes: Die Bereiche, die laut dem Unternehmen zukünftig die wichtigsten Erträge bringen sollen, sind immer noch am Umsatz gemessen zu klein.

Nur ein kurzer Hoffnungsschimmer

Hoffnung flammte zum Beispiel durch das prozentual gesehen beachtliche Wachstum im Cloud-Bereich auf. Die letzten Zahlen zeigen jedoch, dass das Wachstum kaum ausreichen wird, um sich gegen die Konkurrenz in diesem Bereich zu behaupten. Das andere Problem, das sich quasi aus dem ersten ergibt, ist der Versuch, aus eigener Kraft wachsen zu wollen. Besonders in diesem zurzeit schnell wachsenden Markt für Cloud-Dienste, wird die Geschwindigkeit des organischen Wachstums kaum ausreichen.

Viel Potenzial bleibt nicht

Aus diesem Grund sehen wir aktuell noch keinen nachhaltigen Turnaround, selbst wenn die Markttechnik zwischendurch vereinzelt positive Zuckungen im Kurs andeutet. Maximal eine langfristige Seitwärtsphase wäre vorstellbar, sofern sich die Entwicklung in den Zahlen weiter verbessert. Nächstes Ziel nach oben hin sollte der 200-Wochendurchschnitt sein. Dieser verläuft aktuell bei 2,30 Euro je Aktie. Erst wenn dieser auch tatsächlich angesteuert wird, dürfte sich etwas Potenzial ergeben.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.