QSC: Gerüchteküche brodelt!

QSC hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen unter Börsenbeobachtern gesorgt. So ging dieser Tage das Gerücht um, die Unternehmensleitung erwarte für das erste Quartal sehr gute Zahlen, womit sich der aktuelle Trend umkehren könne. So jedenfalls kommentierten es Beobachter. Hinsichtlich der offiziellen Zahlen müssen sich Anleger aber noch gedulden.

Der Quartalsbericht steht erst am 8. Mai an. Vielleicht enthält aber die Mitteilung zum Jahresfinanzbericht 2016, die am 30. März erfolgen soll, bereits einen Hinweis auf das erste Quartal? Der Vorstand wäre sicherlich schlecht beraten, wenn er mit solch einer positiven Entwicklung unnötig hinterm Berg halten würden. Denn der maue Ausblick auf 2017 hat doch für spürbare Frustration unter den Anlegern gesorgt.

QSC: Abwärtstrend intakt

Dennoch steht die Aktienentwicklung zumindest Spitz auf Knopf. QSC hatte zuletzt mit sinkenden Kursen Kritiker bestätigt. Die Aktie wandert entlang einer vom Top Ende August aus mittelfristig konstruierbaren Abwärtstrendgeraden langsam nach unten. Erst in den letzten Tagen schwenkte der Wert wieder leicht aufwärts. Jetzt erwarten Charttechniker, die derzeit die bevorstehende Kursentwicklung am besten eingrenzen können, eine erste Hürde in Höhe von 1,80 Euro.

Erst wenn es gelingt, diese Hürde zu überwinden, sei der Weg für einen deutlicheren Kursanstieg frei. Dann könnte sich QSC auf den Weg in den technischen Aufwärtstrend machen. Derzeit sind die Trendpfeile in allen zeitlichen relevanten Dimensionen abwärts gerichtet. Zunächst dürften demnach die kurzfristigen Aufwärtstrends erreicht werden, wenn die Aktie zum Wochenbeginn vor Bekanntgabe der Zahlen nach oben ausbricht.

Bis mindestens dahin bleibt die Aktie noch im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.