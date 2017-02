QSC – Geduld! Kaufkurse sind in Sichtweite!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

die Aktie des Telekommunikationsausrüsters QSC erlebte 2016 ein wahres Revival. Nachdem der Kurs Mitte des Jahres nahe dran war auf 1 EUR zu rutschen, setzten knapp über dieser psychologisch wichtige Marke direkte und ordentliche Käufe ein, die QSC in wenigen Wochen um über 116 Prozent auf 2,20 EUR steigen ließ. Seit Ende September passiert hier allerdings kaum noch etwas. Die Aktie steckt nämlich mitten in einer Konsolidierung fest, deren Ende jedoch so langsam absehbar ist.

Nach einem solchen Anstieg ist eine ausgedehnte Korrektur nichts Ungewöhhnliches und bisher sieht diese auch völlig harmlos aus. Nach dem Test der roten Widerstandszone, ist nun die grüne Unterstützungszone zwischen ca. 1,65 und 1,80 EUR wichtig. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass dieser Bereich im Zuge eines schnellen Ausverkaufs gerissen werden könnte.

Nach Elliott Wave scheint sich nämlich in den letzten Monaten eine typische ABC-Konsolidierung anzudeuten, die auf ein Korrekturziel von etwa 1,55 EUR in Kombination mit der dort verlaufenden 50 % Fibonacci-Korrektur-Retracements hindeutet.

Anleger sollten sich also nicht zu sehr auf irgendwelche Unterstützungen fokussieren. Achten Sie ab jetzt besser auf die Marke von ca. 1,55 EUR. Dort sind die Teilwelle A und C gleich lang, wo sich anschließend eine positive Trendwende abzeichnen könnte, die QSC mindestens wieder zurück auf 2,20 EUR katapultieren könnte.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

